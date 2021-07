iLikeIT. Ceasuri smart, recomandate de Marian Andrei: FitBit Lux, Garmin Forerunner 55, Garmin Instinct, Huawei Watch 3 Pro

Ceasurile inteligente sunt tot mai căutate, mai ales de către cei care practică sport în timpul liber.

Cele mai noi modele aduc funcții tot mai actuale cum ar fi încărcare solară sau senzor pentru măsurarea temperaturii corporale.

FitBit Lux știe să măsoare pașii, pulsul și are notificări. Ecranul este destul de mic și costă aproximativ 750 de lei. Bateria ține câteva zile și poate monitoriza și somnul.

Garmin Forerunner 55 este un ceas pentru alergat. Are mai multe exerciții, dar nu monitorizează și activitățile mai mici, cum sunt cele din grădină. Costă aproximativ 900 de lei.

Garmin Instinct costă aproximativ 1000 de lei și se încarcă atât la priză, cât și la soare. Bateria ține în jur de 20 de zile.

Huawei Watch 3 Pro are o construcție din titan și safir. Are un sistem propriu de operare, Harmony OS, cu mai multe aplicații. Poate măsura chiar și temperatura pielii, dar are și un pulsoximetru, astfel că în timp ce dormi măsoară cât oxigen ai în sânge. Bateria ține foarte mult timp și poate fi folosit și cu o cartelă digitală e-sim.