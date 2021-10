iLikeIT. Cât costă încărcătorul care sterilizează telefonul și căștile din ruj

Pandemia care i-a împins pe producători să inoveze. Astăzi ne uităm la încărcătorul de telefon care sterilizează sau la căștile care se dezinfectează singure, după fiecare utilizare.

Fiecare are o poveste. Este un sterilizator cu ultraviolet, produs pe care Samsung l-a lansat anul trecut foarte rapid. Îl deschizi, pui telefonul la încărcat wirless și el se sterilizează. Într-o oră și jumătate- două ore telefonul este încărcat.

Nu e doar pentru telefonul mobil; poți să pui aici și căști, carduri, bani- un produs interesant care costă câteva sute de lei.

Avem aceeași inovație și în zona de audio. Acestea sunt LG Tone UV Nano, căști care sunt sterilizate în cutie. Au 30 de ore de autonomie, sunt căști care se aud foarte bine și le-am văzut undeva sub 1.000 de lei.

Avem și Huawei Lipstick, căști wireless lansate săptămâna trecută, costă un pic peste 200 de euro. Sunt și foarte grele, îți dau senzația de calitate; se încarcă foarte rapid, cu peste 25 de ore de muzică.

Cele mai scumpe căști de aici costă 2.500 de lei. Sunt AirPods Max, sunt foarte grele și se contectează instant la orice dispozitiv iOS.

Căștile de la One Plus costă 650 de lei dar sunt în zona best buy din zona aceasta. Se numesc Buds Pro și sunt destul de simple, dar au sunetul foarte- foarte bun.