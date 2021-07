iLikeIT. Care sunt telefoanele noi cu specificații de top, dar care costă în jur de doar 2.000 de lei

La iLikeIT analizăm telefoane inteligente care abia au fost lansate. Toate promit performanță fără să coste o avere.

RealMe 5GT este un telefon cu specificații de top, cu cel mai puternic procesor Snapdragon, 888, multă memorie de RAM, costă undeva la 2.800 de lei, adică la jumătate de preț față de un telefon cu aceleași specificații de la un alt producător.

Evident, este un telefon care face niște sacrificii ca să coste atât de puțin, adică nu poți să ompari camerele de aici cu cele de pe un iPhone 12 sau un Samsung Galaxy S 21 Ultra, dar sunt mai mult decât OK pentru o vacanță, câteva fotografii cu copilul sau un câine, fotografii OK pentru a le folosi pe rețelele de socializare.

Ecranul este plat, un pic peste 6 inci și 120 de hertzi, adică este foarte fluid în utilizare. Are o baterie bună, care ține aproape o zi, dar cu încărcare rapidă- se încarcă complet într-o jumătate de oră.

One Plus Nord CE, unde CE vine de la Core Edition. Este un telefon care costă sub 2.000 de lei- adică 350 de euro, are Snapdragon 750, 12 giga memorie RAM, ecran de 90 de hertzi și se mișcă destul de bine.

Încă un telefon foarte interesant este Sony Xperia 10 III, adică a treia generație. Vine într-un format atipic, adică este mult mai îngust, foarte ușor, cu baterie bună de 4.500 mAh, ecran foarte bine calibrat și camera bune. Costă și acesta undeva la 2.000 de lei.