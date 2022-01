iLikeIT. Care este cel mai scump telefon din România și de ce își merită titulatura de „PRO” în nume

În cadrul ediției de miercuri a emisunii iLikeIT, vom vedea câteva dintre cele mai interesante telefoane ale momentului.

Cel mai scump telefon din România și care merită titulatura de „Pro” în nume este Sony Xperia PRO I. Designul este puțin diferit față de alte telefoane. Așaar, este un telefon dedicat celor care vor să fac fotografie sau să filmeze la calitate foarte bună cu un telefon mobil. Are un ecran 4K, printre puținele care sunt disponibile pe telefoanele mobile.

iLikeIT. Cele mai interesante telefoane ale momentului

Samsung Galaxy S21 Fan Edition este un telefon care costă 800 de euro în acest moment, dar prețul său este posibil să scadă foarte mult în următoarele șase luni sau un an. Este un telefon care are anumite compromisuri ca să poată să fie vândut, are procesor Snapdragon 888, cel mai puternic procesor din 2021.

Telefonul mobil Realme GT NEO 2 costă 2.000 de lei, care are un procesor de generație mai veche, dar nu se simte diferența fiind, astfel, un telefon foarte bun în ceea ce privește bateria. Realme este un producător recent intrat pe piața din România, de circa un an, făcând parte din BBK Electronics Corporation. Are două camere foto foarte bune, inclusiv cameră Macro, un ecran AMOLED fabricat de Samsung.