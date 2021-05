iLikeIT. Ajutor de nădejde pentru studenții la medicină. Ce platforme pot folosi

Platformele și aplicațiile pentru studenții la medicină, care să îi ajute în procesul de educație și de formare, pot fi de un redutabil ajutor. Procesul de învățare nu mai e ca în vremurile trecute, doar cu cartea și atlasul.

Detalii, în emisiunea iLikeIT, cu invitatul Iuliei Ionescu.



Dr. Vlad Tiu, medic neurolog și asistent universitar:

„Toți am remarcat că felul în care învățăm s-a schimbat în ultimul an, mai ales tendința către digitalizare s-a accentuat o dată cu pandemia. La momentul de față studenții și rezidenții care vin la noi de obicei, prima întrebare pe care ne-o pun, de unde să învăț, și noi le zicem, nu există această sursă unică, completă, de unde să ne informăm, o parte din procesul lor de formare e tocmai asta, cum să înveți, unde să înveți. Uptodate e unul din siturile în care accesul e restricționat, se face doar pe baza unei subscripții anuale, avantajul e că este destinat într-adevăr profesioniștilor în domeniul medical, specialiștilor, există studii care arată că spitalele care oferă gratuit medicilor care lucrează în ele accesul la acestă platformă au rezultate mai bune, toată lumea are de câștigat, există dovezi că spitalizarea este mai scurtă, mortalitatea este scăzută pentru pacienți, chiar și rata de erori diagnostice este mai scăzută la medicii care folosesc această platformă”.

Alte soluții dedicate studenților la medicină și specialiștilor care vor să se informeze, în VIDEO.