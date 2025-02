Google Maps împlinește 20 de ani. Este utilizat constant de peste 2 miliarde de oameni

În urmă cu douăzeci de ani, Google Maps a revoluționat modul în care oamenii se deplasează din punctul A în punctul B. De-a lungul timpului, Google Maps, a transformat felul în care oamenii interacționează cu lumea și este un instrument esențial pe care se bazează peste 2 miliarde de oameni în fiecare lună. La începutul lui februarie 2025 sărbătorim două decenii de Google Maps.

Pe 8 februarie 2005, apărea prima versiune a Google Maps, pentru desktop, având funcționalitatea principală de a oferi indicații de orientare către destinația dorită. De-a lungul anilor, au fost adăugate noi funcții și servicii: Google Earth (serviciu care folosește imagini satelitare tridimensionale) a venit tot în 2005, doi ani mai târziu se năștea Street View, serviciul care oferă imagini 360o de la nivelul străzii, iar prima aplicație mobilă Google Maps apărea la finalul aceluiași an (la început pentru Blackberry și Palm). În ultimii ani, evoluția Google Maps este strâns legată de cea a Gemini, platforma AI a Google. Plecând de la capabilitățile Gemini de creație și sintetizare, combinate cu informațiile despre mai mult de 250 de milioane de locuri din toată lumea, Google Maps oferă acum inspirație și sugestii utilizatorilor privind lucruri de făcut și locuri de vizitat doar printr-o interogare naturală.

Google Maps în cifre, la 20 ani:

● 20 de miliarde: Numărul de kilometri care sunt parcurși zilnic cu ajutorul navigației Google Maps, la nivel mondial, față de 1 miliard acum 5 ani

● 250 de milioane: Numărul de afaceri și locuri despre care există informații pe Google Maps. În comparație, în 2015 acest număr era de 150 de milioane

● 20 de milioane: Aceasta este distanța însumată a drumurilor pe care există imagini Street View pe Google Maps.

● 500 de milioane: Numărul de oameni care contribuie cu recenzii, poze, rating-uri și informații de trafic

● 2 miliarde: Câți oameni folosesc Google Maps în fiecare lună, dublu față de acum 5 ani

În România, Google Maps și-a făcut apariția prin versiunea localizată în aprilie 2010, iar primele imagini Street View din țara noastră au fost publicate pe Google Maps la finalul aceluiași an. De atunci, acoperirea Street View din România s-a actualizat și extins constant: au fost adăugate imagini de pe apă (Dunăre și Delta Dunării), de sub pâmânt (Salina Turda) sau din muzee (Muzeul Național Brukenthal) și clădiri (Palatul Parlamentului). În 2023 au fost adăugate pe imagini Street View de pe Via Transilvanica: aproape 900 de kilometri ai drumului pot fi explorați digital prin imagini panoramice.

Proiectele Street View în România au adus modalități de preluare a imaginilor în premieră mondială: în Delta Dunării, fotografierea drumurilor din localitatea Letea a fost realizată cu o căruță pe care s-a montat camera 360o, iar pentru Via Transilvanica s-a folosit un triciclu de tipul recumbent bike, realizat special pentru acest proiect, echipat cu o instalație cu cameră panoramică.

Locurile din România cu cele mai multe recenzii pe Google Maps

În cei 20 de ani, pe Google Maps s-a adunat informații despre 250 de milioane de locuri și afaceri, alimentate de o comunitate de utilizatori ai serviciului, care adaugă constant actualizări, fotografii, recenzii și ratinguri. Această comunitate globală s-a născut în 2015, când s-a lansat programul Local Guides, prin care utilizatorii puteau aduce contribuții voluntare la informațiile de pe Google Maps, astfel încât acestea să fie la zi.

Câteva Instrumente utile în Google Maps

Google Maps se schimbă constant, pentru a fi mai util celor care îl folosesc, integrând cele mai noi tehnologii. Inteligența artificială joacă un rol important în funcționarea Google Maps, iar integrarea Gemini va aduce funcționalități sporite platformei și o va face mai utilă și ușor de utilizat. Iată, mai jos, câteva actualizări ale Google Maps, alături de unele instrumente utile și, poate, mai puțin cunoscute, care pot îmbunătăți experiența de utilizare a Google Maps:

Inspirație marca Gemini pe Google Maps

Google Maps va integra un nou buton: „întreabă despre acest loc”, care va permite utilizatorilor să adreseze întrebări despre locațiile afișate pe hartă, direct către Gemini AI. Veți putea adresa direct pe Maps întrebări precum „lucruri de făcut cu prietenii noaptea în …” sau „activități distractive de iarnă în …”, pentru obține inspirație organizată de Gemini și rezultate utile care se bazează pe datele de încredere ale Maps. De asemenea, veți putea adresa orice întrebare despre un loc, cum ar fi care este codul vestimentar sau dacă există parcare, pentru a obține un răspuns imediat.

Mai relaxat în aeroport cu ajutorul opțiunii „Director”

Să te orientezi într-un aeroport necunoscut poate fi dificil, dar Google Maps te poate ajuta. Data viitoare când zbori, caută aeroportul și apasă pe tab-ul „Director”. Vei vedea ce este disponibil în aeroport și în zona lui, inclusiv restaurante, magazine, saloane, parcări, închirieri auto și multe altele pentru a-ți face călătoria mai ușoară.

Călătorește în timp cu Street View

Întoarce-te în timp cu Street View pentru a vedea vechi prieteni, pe cei dragi care au trecut în neființă și chiar și amintiri amuzante cu familia. Poți chiar să-ți vezi casa copilăriei. Deschide Google Maps și activează funcția Street View. Caută adresa casei tale, atinge „Vezi mai multe date” și derulează printre imagini cronologice pentru a vedea cum s-a transformat cartierul tău de-a lungul timpului!

Fă rezervări direct din Maps

Uită de apelurile telefonice sau de căutările de ultim moment pentru rezervări: Google Maps te poate ajuta să obții o masă la restaurantul tău preferat. Caută restaurantul, iar dacă acesta colaborează cu un partener de rezervări, apasă pur și simplu pe „Găsește o masă” pentru a-ți face rezervarea.

Economisiți bani și combustibil

Mulți oameni își doresc modalități de a se deplasa mai sustenabil. Planificarea rutelor eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil în Maps (disponibilă la nivel globa) vă poate ajuta: folosește AI pentru a vă arăta cea mai eficientă rută din punct de vedere al consumului de combustibil sau energie către destinație, dacă aceasta nu este deja cea mai rapidă. Aflați indicații de orientare și atingeți ruta cu frunza verde.

Distrează-te cu Pegman!

Pegman este mascota de la Street View și, în funcție de locul din lume în care navighezi, s-ar putea transforma în cineva nou! Sugestie: caută imagini în Loch Ness, Scoția, pentru o surpriză amuzantă!

