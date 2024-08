Google a lansat noile telefoane Pixel 9, Pixel 9 Pro și Pixel 9 Pro XL, cu care vrea să învingă iPhone. Cât de puternice sunt

Toate cele trei variante de Pixel 9 au 7 ani de actualizări ale sistemului de operare, ale securității și ale funcțiilor noi Pixel și se lansează cu Android 14.

De asemenea, cele trei telefoane Pixel 9 sunt dotate cu Gemini, asistentul integrat de Inteligență Artificială. Iată ce spune Google despre Gemini:

”Ține apăsat butonul de pornire pentru a începe să scrii, să planifici, să înveți și altele. Gemini te poate ajuta să găsești informații din aplicațiile Google pentru a planifica din mers, precum detalii despre o petrecere dintr-o invitație în Gmail și sugestii de florării în apropiere în Maps. Sau vorbește cu Gemini pentru a afla mai multe informații sau pentru a lua măsuri cu privire la ceea ce apare pe ecranul tău. Poți chiar să faci o fotografie și să folosești Gemini pentru a primi răspunsuri. De exemplu, cum să salvezi o plantă ofilită de pe pervaz sau ce rețetă poți să prepari cu ce ai în frigider.”

Google

Inteligență Artificială pe noile telefoane Pixel 9

Pentru prima dată pe un Pixel, poți să faci poze și să apari în ea în același timp.

Funcția ”Adaugă-mă”, care va fi lansată în previzualizare cu Pixel 9, se asigură că nimeni nu e exclus din poză.

”Fă o poză cu grupul, iar apoi schimbă fotograful. Pixel îmbină ca prin magie ambele poze. Cu ajutorul funcției populare Cea mai bună fotografie, poți face o poză de grup incredibilă, pe placul întregului grup, combinând fotografii similare. Găsește cel mai bun moment sau poți alege cea mai bună expresie a fiecărei persoane.” - spun cei de la Google, într-un comunicat.

Pixel 9 Pro XL, flagship-ul Google

”Vedeta” acestei serii este Pixel 9 Pro XL, cel mai mare și mai puternic telefon de la Google în acest moment, dotat cu noul procesor Tensor G4 și 16 GB de RAM.

Telefonul este conceput pentru cel mai avansat sistem de inteligență artificială (AI) de pe un dispozitiv Pixel. Asta înseamnă fotografii și videoclipuri de ultimă generație, dar include și un an gratuit din planul Google One AI Premium, pentru funcții AI suplimentare.

Google

Pixel 9 Pro XL, principalele carecteristici tehnice (lista completă o găsiți la finalul acestui articol):

- procesor Google Tensor G4

- ecran cu refresh 120 Hz

- ecran OLED cu luminozitate până la 2.000 de niți (HDR) și până la 3.000 de niți (luminozitate maximă)

- încărcare rapidă – până la 70% în aproximativ 30 de minute – cu încărcătorul USB-C de 45 W de la Google, vândut separat

- încărcare wireless rapidă (cu certificare QI)

- 16 GB RAM și stocare 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

- protecție împotriva spamului în telefon Google și Mesaje

- sistem profesional de cameră foto triplă posterioară: unghi larg de 50 MP | obiectiv ultrawide de 48 MP cu Macro Focus | teleobiectiv 5x de 48 MP | Zoom cu rezoluție mare, de până la 30x12, și calitate optică la 0,5x, 1x, 2x, 5x, 10x12

- cameră cu unghi larg Octa PD de 50 MP

- cameră cu obiectiv ultrawide Quad PD de 48 MP, cu focalizare automată

- cameră pentru selfie-uri Dual PD de 42 MP, cu focalizare automată

- înregistrare video 8K la 30 CPS (bazată pe Optimizarea video)

Google

Pixel 9 Pro: Cameră frontală de 42 MP

La rândul său, Pixel 9 Pro are cel mai bun sistem de cameră Google de până acum, cu o cameră foto triplă profesională în spate, o cameră frontală de 42 MP complet actualizată și funcții profesionale de ultimă generație.

Cu Pixel 9 Pro, videoclipurile au zoom cu rezoluție mare cu funcția Super Rez Zoom, care pot fi optimizate la 8K cu funcția de optimizare video. Datorită celui mai luminos și mai imersiv ecran Super Actua de până acum, Google promite ”culori realiste, chiar și în lumina directă a soarelui”.

Pe lângă funcția îmbunătățită ”Videoclip cu vedere nocturnă”, funcția ”Optimizare video” poate acum să optimizeze videoclipuri până la o rezoluție de 8K pentru cea mai bună calitate video de pe un dispozitiv Pixel.

Google

Camera frontală Pixel 9 Pro beneficiază de o actualizare majoră, cu un obiectiv nou de 42 MP (cea mai înaltă rezoluție pentru o cameră Pixel frontală) cu ajutorul căruia să faci selfie-urile perfecte chiar și la lumină slabă. Și are cel mai amplu câmp de vizibilitate pentru o cameră frontală de pe un dispozitiv Pixel.

Și, pentru prima dată, Pixel 9 Pro va fi disponibil în două dimensiuni: ecran Super Actua de 6,3 inchi și 6,8 inchi.

Pixel 9 Pro și Pixel 9 Pro XL sunt disponibile în variantele negru, porțelan, gri-verzui și roz cuarț.

Google

Google Pixel 9 are un ”nou design, de buzunar”

Google Pixel 9 are un ”design elegant, de buzunar” și are integrat, de asemenea, AI-ul, pentru editarea ”ca prin magie” a fotografiilor.

Camera Pixel include un obiectiv principal de 50 MP, plus o nouă cameră ultrawide de 48 MP pentru prim-planuri Macro Focus. Având cel mai nou procesor Tensor G4 și un RAM actualizat de 12 GB, Pixel 9 promite o performanță ridicată și AI avansat.

Google

De asemenea, are un ecran Actua de 6,3 inchi, cu 35% mai luminos decât versiunile precedente, cu o luminozitate maximă de 2700 niți.

Google Pixel 9 are Gorilla Glass Victus 2 pe față și spate, și este echipat, de asemenea, și cu o baterie mai mare, care se încarcă rapid, ”până la 55% în aproximativ 30 de minute”.

Pixel 9 este disponibil în variantele negru, porțelan, verde pastel și bujor.

Google

Cele trei telefoane Pixel 9 vor putea fi cumpărate în curând și în România prin intermediul site-ului Google Store.

Pixel 9: Ghid cu specificații tehnice

● [Screen Type]:

o Ecran Actua de 160 mm

● [Aspect Ratio]: Raport de dimensiuni de 20:9

● [Screen Resolution]: OLED 1080 x 2424 la 422 PPI

● [Refresh Rate]: Smooth Display (60 – 120 Hz)

● [Glass Type]: Sticlă protectoare a ecranului Corning® Gorilla® Glass Victus®

● [Brightness]: Până la 1.800 de niți (HDR) și până la 2.700 de niți (luminozitate maximă)3

● [Contrast Ratio]: Raport de contrast >2.000.000:1

● [HDR type]: Compatibilitate cu HDR

● [Color Pixel depth]: Adâncime completă de 24 de biți, pentru 16 milioane de culori

Dimensiuni și greutate [dimension weight headline]

● [Dimensions]: 152,8 înălțime x 72,0 lățime x 8,5 grosime (mm)

● [Weight]: 198 g

Baterie și încărcare [battery and charging headline]

● [24hr plus Battery]: Autonomie de peste 24 de ore

● [Battery Saver Life]: Autonomie de până la 100 de ore, cu funcția Economisire extremă a bateriei

● [Typical Power]: În mod obișnuit, 4.700 mAh (minimum 4.558 mAh)

● [Fast Charging]: Încărcare rapidă – până la 55% în aproximativ 30 de minute7 – cu încărcătorul USB-C® de 45 W de la Google, vândut separat

● [Wireless Charging]: Încărcare wireless rapidă (cu certificare QI)

● [Battery Share]: Încărcare în comun

Memorie și stocare [memory storage headline]

● [Memory Type]: 12 GB RAM

● [Storage Capacity and Type]: 128 GB / 256 GB

[NOTĂ: Disponibilitatea spațiului de stocare poate varia în funcție de regiune și canal (online sau offline). Echipele regionale sunt responsabile pentru actualizarea SKU-urilor disponibile.]

Procesor [processors headline]

● [Processor Type]: Google Tensor G4

● [Security Co-processor]: Coprocesor de securitate Titan M2

Securitate [security headline]

● [Google E2E Security]: Securitate completă asigurată de Google

● [Hardware Security]: Securitate a hardware-ului cu mai multe niveluri: nucleu de securitate Tensor, cip de securitate Titan M2 certificat și Trusty (mediu de execuție de încredere)

● [Protection Types]: Protecție antimalware și antiphishing

● [Spam protection]: Protecție împotriva spamului în telefon Google și Mesaje

● [Security Learn More]: Află mai multe pe g.co/pixel/security și pe g.co/pixel/certifications

Cameră foto posterioară [rear camera headline]

Rezumat pentru camera foto posterioară [rear camera summary sub]

● [Rear Camera Summary]: Sistem avansat de cameră foto dublă posterioară: unghi larg de 50 MP | obiectiv ultrawide de 48 MP cu Macro Focus | Zoom cu rezoluție mare, de până la 8x12, și calitate optică la 0,5x, 1x, 2x

Cameră cu unghi larg [wide rear camera sub]

● [Wide Rear Camera Name]: Cameră cu unghi larg Octa PD de 50 MP

● [Wide Rear Camera Aperture]: Apertură de ƒ/1,68

● [Wide Rear Camera Field of View]: Câmp de vizibilitate de 82°

● [Wide Rear Camera Sensor Size]: Dimensiune a senzorului de imagine de 1/1,31 inchi

● [Wide Rear Camera Super Res]: Zoom cu rezoluție mare, de până la 8x

Cameră cu obiectiv ultrawide [ultrawide rear camera sub]

● [UW Rear Camera Name]: Cameră cu obiectiv ultrawideQuad PD de 48 MP, cu focalizare automată

● [UW Rear Camera Aperture]: Apertură de ƒ/1,7

● [UW Rear Camera Field of View]: Câmp de vizibilitate de 123°12

● [UW Rear Camera Sensor Size]: Dimensiune a senzorului de imagine de 1/2,55 inchi

[all rear cameras sub]

● [All Rear Cameras LDAF]: Senzor LDAF (focalizare automată cu detecție prin laser) într-o singură zonă

● [All Rear Cameras Flicker Sensor]: Senzor spectral și de pâlpâire

● [All Rear Cameras Stabilization]: Stabilizare optică + electronică a imaginii pe unghi larg

Cameră foto frontală [front camera headline]

● [Front Camera Name]: Cameră pentru selfie-uri Dual PD de 10,5 MP, cu focalizare automată

● [Front Camera Aperture]: Apertură de ƒ/2,2

● [Front Camera Field of View]: Câmp de vizibilitate ultrawide de 95°

Funcțiile camerei [camera features headline]

Funcțiile camerei [camera features sub]

● [Super Res Zoom]: Zoom cu rezoluție mare, de până la 8x

● [Add Me]: Adaugă-mă

● [Macro Focus]: Macro Focus

● [Night Sight]: Modul Vedere nocturnă

● [Astrophotography]: Astrofotografie

● [Portrait Mode]: Modul portret

● [Face Unblur]: Focalizarea feței

● [Long Exposure]: Expunere lungă

● [Action Pan]: Scenă de acțiune

● [Real Tone]: Culori naturale

● [Panorama]: Panoramă

● [Top Shot]: Top Shot

● [Frequent Faces]: Frequent Faces

Funcții de editare [editing features sub]

● [Magic Editor]: Editor magic

● [Magic Eraser]: Radieră magică

● [Best Take]: Cea mai bună fotografie

● [Photo Unblur]: Focalizarea fotografiei

● [Portrait Light]: Iluminare de portret

Video [video headline]

Cameră posterioară [video rear camera sub]

● [1st Rear Camera FPS]: Înregistrare video 4K la 24/30/60 CPS

● [2nd Rear Camera FPS]: Înregistrare video 1080p la 24/30/60 CPS

● [UW Rear Camera Exposure]: Expunere dublă pentru camera cu unghi larg

● [Rear Camera Digital Zoom]: Zoom digital de până la 7x

Cameră frontală [video front camera sub]

● [Video Front Camera FPS]: Înregistrare video 4K la 30/60 CPS

Funcții video [video features sub]

● [Audio Magic Eraser]: Radieră magică audio

● [HDR Video]: Video HDR pe 10 biți

● [Cinematic blur]: Estompare cinematografică

● [Cinematic pan]: Efect cinema

● [Slo-Mo Support FPS]: Videoclipuri în ralanti, până la 240 CPS

● [Timelapse stabilization]: Timelapse 4K și stabilizare

● [Astrophotography timelapse]: Timelapse pentru astrofotografie

● [Optical Image stabilization]: Stabilizare optică a imaginii, pentru videoclipuri

● [Fused Video stabilization]: Stabilizare video

● [Cinematic Pan video stabilization]: Stabilizare video cu Efectul cinema (4K, 1080p)

● [Locked video stabilization]: Stabilizare video blocată (4K, 1080p)

● [Active video stabilization]: Stabilizare video activă (1080p)

● [Video format outputs]: Formate video:HEVC (H.265), AVC (H.264)

Audio [audio video sub]

● [Stereo recording]: Înregistrare stereo

● [Speech enhancement]: Îmbunătățirea clarității vocii

● [Wind noise reduction]: Reducerea zgomotului eolian

● [Audio zoom]: Zoom audio

Materiale și durabilitate [materials headline]

● [Glass material type]: Sticlă protectoare a ecranului Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 rezistentă la zgârieturi

● [Frame material type]: SpateCorning® Gorilla® Glass Victus® 2 lustruit, cu ramă metalică și finisaj satinat

● [Water resistance]: Rezistență la praf și apă de IP6824

● [Fingerprint coating]: Strat rezistent la amprente

● [Recycled Materials Content]: Aluminiul din carcasă este 100% reciclat25

● [Recycled Weight Percentage]: Materialele reciclate reprezintă cel puțin 20% din greutatea produsului

● [Plastic Free Packaging]: Ambalaj 100% fără plastic32

Culori [colors headline]

● [Color 1]: Negru

● [Color 2]: Porțelan

● [Color 3]: Verde pastel

● [Color 4]: Bujor

Actualizări ale securității și ale sistemului de operare [security and os headline]

● [OS security update years]: 7 ani de actualizări ale sistemului de operare, ale securității și ale Funcțiilor noi Pixel

Sistem de operare [os headline]

● [Launched with OS]: Lansat cu Android 14

Autentificare [authentication headline]

● [Fingerprint unlock]: Deblocare cu amprenta

● [Face unlock]: Deblocare facială

● [Unlock supported types]: Model, PIN, parolă

Siguranță [safety headline]

● [Emergency SOS]: Apel de urgență

● [Crisis Alerts]: Alerte de criză

● [Safety Check]: Verificare de siguranță

● [Emergency Location Service]: Serviciul de localizare în caz de urgență

● [Emergency Contacts]: Persoane de contact pentru urgențe și informații medicale

● [Earthquake Warning]: Sistemul Android pentru alerte de cutremure

Senzori [sensors headline]

● [Proximity sensor]: Senzor de proximitate

● [Ambient light sensor]: Senzor de lumină ambientală

● [Accelerometer]: Accelerometru

● [Gyrometer]: Girometru

● [Magnetometer]: Magnetometru

● [Barometer]: Barometru

Butoane și porturi [buttons headline]

● [USB type]: USB Type-C® 3.2

● [Power button]: Buton de pornire

● [Volume controls]: Comenzi de volum

SIM-uri [sims headline]

● [SIM type]: Cu două sloturi SIM (un singur slot nano SIM și eSIM)

Media și audio [media audio headline]

● [Speaker type]: Difuzoare stereo

● [Num microphones]: 3 microfoane

● [Noise suppression]: Reducerea zgomotului

● [Spatial audio]: Audio spațial

Conectivitate și locație [connectivity headline]

● [Wifi Protocol]:

○ [US, PR, CA, GB, EU, NO, MY, AU, TW, SG, JP, RO]: Wi-Fi 7 (802.11be) cu 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, 2x2 + 2x2 MIMO

● [Bluetooth Version]: Bluetooth® v5.3 cu antene duale, pentru calitate și conexiune îmbunătățite

● [NFC]: NFC

● [Google Cast type]: Google Cast

● [GNSS types]:

○ [ROW]: GNSS dual-band

GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC

Rețea [network headline]

● [5G Sub 6 Model]: 5G Sub 6GHz Model GUR25

● [5G Sub 6 GSM EDGE]: GSM/EDGE: quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz)

● [5G Sub 6 UMTS HSPA]: UMTS/HSPA+/HSDPA: benzile 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19

● [LTE Bands]: LTE: benzile B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/48/66/71/75

● [5G Sub6 Bands]: 5G Sub-621: benzile n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/30/38/40/41/66/71/75/76/77/78/79

● [eSIM]: eSIM

În pachet [in the box headline]

● [cable]: Cablu USB-C® la USB-C® de 1 m (USB 2.0)

● [SIM tool]: Instrument SIM

Accesibilitate [accessibility headline]

● [Hearing Aid compatibility]: Compatibilitate cu aparatele auditive conform cerințelor FCC. Amplificare acustică: 14 dB, cu aparat auditiv, și 18 dB, fără aparat auditiv (DA 23-914). Consultă g.co/pixel/hac!

● [Guided Frame]: Încadrare asistată

● [Magnifier]: Lupă

● [Live Caption]: Subtitrări live

● [Live Transcribe]: Transcriere live și Notificări privind sunetele

● [TalkBack]: Cititor de ecran TalkBack

● [Lookout]: Lookout

● [Reading Mode]: Mod de lectură

● [Sound Amplifier]: Amplificator de sunet și Modul conversație

● [Camera Switches]: Comutatoare bazate pe camera foto

● [Voice Access]: Acces vocal

● [Real-time text]: Text în timp real

Garanție [warranty headline]

● [Warranty Years]:

○ [GB, IE, DE, FR, IT, ES, NO, DK, SE, NL, BE, AT, CH, PT, PL, CZ, RO, HU, SI, LT, LV, EE, SK, FI, SG, AU]: 2 ani

Pixel 9 Pro: Ghid de specificații tehnice

● Ecran [Screen Type]:

○ Ecran Super Actua de 161 mm (LTPO)

● [Aspect Ratio]: Raport de dimensiuni de 20:9

● [Screen Resolution]: OLED LTPO 1280 x 2856 la 495 PPI

● [Refresh Rate]: Smooth Display (1 – 120 Hz)

● [Glass Type]: Sticlă protectoare a ecranului Corning® Gorilla® Glass Victus®

● [Brightness]: Până la 2.000 de niți (HDR) și până la 3.000 de niți (luminozitate maximă)

● [Contrast Ratio]: Raport de contrast >2.000.000:1

● [HDR type]: Compatibilitate cu HDR

● [Color Pixel depth]: Adâncime completă de 24 de biți, pentru 16 milioane de culori

Dimensiuni și greutate [dimension weight headline]

● [Dimensions]: 152,8 înălțime x 72,0 lățime x 8,5 grosime (mm)

● [Weight]: 199 g

Baterie și încărcare [battery and charging headline]

● [24hr plus Battery]: Autonomie de peste 24 de ore

● [Battery Saver Life]: Autonomie de până la 100 de ore, cu funcția Economisire extremă a bateriei

● [Typical Power]: În mod obișnuit, 4.700 mAh (minimum 4.558 mAh)

● [Fast Charging]: Încărcare rapidă– până la 55% în aproximativ 30 de minute – cu încărcătorul USB-C® de 45 W de la Google, vândut separat

● [Wireless Charging]: Încărcare wireless rapidă (cu certificare QI)

● [Battery Share]: Încărcare în comun

Memorie și stocare [memory storage headline]

● [Memory Type]: 16 GB RAM

● [Storage Capacity and Type]: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

[NOTĂ: Disponibilitatea spațiului de stocare poate varia în funcție de regiune și canal (online sau offline). Echipele regionale sunt responsabile pentru actualizarea SKU-urilor disponibile.]

Procesor [processors headline]

● [Processor Type]: Google Tensor G4

● [Security Co-processor]: Coprocesor de securitate Titan M2

Securitate [security headline]

● [Google E2E Security]: Securitate completă asigurată de Google

● [Hardware Security]: Securitate a hardware-ului cu mai multe niveluri: nucleu de securitate Tensor, cip de securitate Titan M2 certificat și Trusty (mediu de execuție de încredere)

● [Protection Types]: Protecție antimalware și antiphishing

● [Spam protection]: Protecție împotriva spamului în telefon Google și Mesaje

● [Security Learn More]: Află mai multe pe g.co/pixel/security și pe g.co/pixel/certifications

Cameră foto posterioară [rear camera headline]

[rear camera summary sub]

● [Rear Camera Summary]: Sistem profesional de cameră foto triplă posterioară: unghi larg de 50 MP | obiectiv ultrawide de 48 MP cu Macro Focus | teleobiectiv 5x de 48 MP | Zoom cu rezoluție mare, de până la 30x, și calitate optică la 0,5x, 1x, 2x, 5x, 10x

Cameră cu unghi larg [wide rear camera sub]

● [Wide Rear Camera Name]: Cameră cu unghi larg Octa PD de 50 MP

● [Wide Rear Camera Aperture]: Apertură de ƒ/1,68

● [Wide Rear Camera Field of View]: Câmp de vizibilitate de 82°12

● [Wide Rear Camera Sensor Size]: Dimensiune a senzorului de imagine de 1/1,31 inchi

Cameră cu obiectiv ultrawide [ultrawide rear camera sub]

● [UW Rear Camera Name]: Cameră cu obiectiv ultrawideQuad PD de 48 MP, cu focalizare automată

● [UW Rear Camera Aperture]: Apertură de ƒ/1,7

● [UW Rear Camera Field of View]: Câmp de vizibilitate de 123°

● [UW Rear Camera Sensor Size]: Dimensiune a senzorului de imagine de 1/2,55 inchi

Cameră cu teleobiectiv [telephoto rear camera sub]

● [TP Rear Camera Name]: Cameră cu teleobiectiv Quad PD de 48 MP

● [TP Rear Camera Aperture]: Apertură de ƒ/2,8

● [TP Rear Camera Field of View]: Câmp de vizibilitate de 22°

● [TP Rear Camera Optical Zoom]: Zoom optic 5x

● [TP Rear Camera Super Res]: Zoom cu rezoluție mare, de până la 30x

● [TP Rear Camera Sensor Size]: Dimensiune a senzorului de imagine de 1/2,55 inchi

[all rear cameras sub]

● [All Rear Cameras LDAF]: Senzor LDAF (focalizare automată cu detecție prin laser) în mai multe zone

● [All Rear Cameras Flicker Sensor]: Senzor spectral și de pâlpâire

● [All Rear Cameras Stabilization]: Stabilizare optică + electronică a imaginii pe unghi larg și teleobiectiv

Cameră foto frontală [front camera headline]

● [Front Camera Name]: Cameră pentru selfie-uri Dual PD de 42 MP, cu focalizare automată

● [Front Camera Aperture]: Apertură de ƒ/2,2

● [Front Camera Field of View]: Câmp de vizibilitate ultrawide de 103°

Funcțiile camerei [camera features headline]

Funcțiile camerei [camera features sub]

● [Pro Controls]: Comenzi Pro

● [High-Res]: Rezoluție înaltă (până la 50 MP)

● [Super Res Zoom]: Zoom cu rezoluție mare, de până la 30x

● [Add Me]: Adaugă-mă

● [Macro Focus Photo]: Macro Focus

● [Night Sight]: Modul Vedere nocturnă

● [Astrophotography]: Astrofotografie

● [Portrait Mode]: Modul portret

● [Face Unblur]: Focalizarea feței

● [Long Exposure]: Expunere lungă

● [Action Pan]: Scenă de acțiune

● [Real Tone]: Culori naturale

● [Panorama]: Panoramă

● [Top Shot]: Top Shot

● [Frequent Faces]: Frequent Faces

Funcții de editare [editing features sub]

● [Magic Editor]: Editor magic

● [Magic Eraser]: Radieră magică

● [Best Take]: Cea mai bună fotografie

● [Photo Unblur]: Focalizarea fotografiei

● [Zoom Enhance]: Zoom optimizat

● [Portrait Light]: Iluminare de portret

Video [video headline]

Cameră posterioară [video rear camera sub]

● [1st Rear Camera FPS]: Înregistrare video 8K la 30 CPS (bazată pe Optimizarea video)

● [2nd Rear Camera FPS]: Înregistrare video 4K la 24/30/60 CPS

● [3rd Rear Camera FPS]: Înregistrare video 1080p la 24/30/60 CPS

● [UW Rear Camera Exposure]: Expunere dublă pentru camera cu unghi larg

● [Rear Camera Digital Zoom]: Zoom video cu rezoluție mare, de până la 20x

Cameră frontală [video front camera sub]

● [Video Front Camera FPS]: Înregistrare video 4K la 30/60 CPS

[video features sub]

● [Video Boost]: Optimizare video

● [Night Sight Video]: Videoclip cu viziune nocturnă

● [Super Res Zoom Video]: Zoom video cu rezoluție mare

● [Audio Magic Eraser]: Radieră magică audio

● [Macro Focus]: Macro Focus Video

● [HDR Video]: Video HDR pe 10 biți

● [Cinematic blur]: Estompare cinematografică

● [Cinematic pan]: Efect cinema

● [Slo-Mo Support FPS]: Videoclipuri în ralanti, până la 240 CPS

● [Timelapse stabilization]: Timelapse 4K și stabilizare

● [Astrophotography timelapse]: Timelapse pentru astrofotografie

● [Night Sight timelapse]: Modul Vedere nocturnă în timelapse

● [Optical Image stabilization]: Stabilizare optică a imaginii, pentru videoclipuri

● [Fused Video stabilization]: Stabilizare video

● [Cinematic Pan video stabilization]: Stabilizare video cu Efectul cinema (4K, 1080p)

● [Locked video stabilization]: Stabilizare video blocată (4K, 1080p)

● [Active video stabilization]: Stabilizare video activă (1080p)

● [Video format outputs]: Formate video: HEVC (H.265), AVC (H.264)

Audio [audio video sub]

● [Stereo recording]: Înregistrare stereo

● [Speech enhancement]: Îmbunătățirea clarității vocii

● [Wind noise reduction]: Reducerea zgomotului eolian

● [Audio zoom]: Zoom audio

Materiale și durabilitate [materials headline]

● [Glass material type]: Sticlă protectoare a ecranului Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 rezistentă la zgârieturi

● [Frame material type]: SpateCorning® Gorilla® Glass Victus® 2 mat, plăcut la atingere, cu ramă din metal lustruit

● [Water resistance]: Rezistență la praf și apă de IP68

● [Fingerprint coating]: Strat rezistent la amprente

● [Recycled Materials Content]: Aluminiul din carcasă este 100% reciclat

● [Recycled Weight Percentage]: Materialele reciclate reprezintă cel puțin 18% din greutatea produsului

● [Plastic Free Packaging]: Ambalaj 100% fără plastic

Culori [colors headline]

● [Color 1]: Negru

● [Color 2]: Porțelan

● [Color 3]: Gri verzui

● [Color 4]: Roz cuarț

[NOTĂ: Disponibilitatea culorilor poate varia în funcție de regiune și canal (online sau offline). Echipele regionale sunt responsabile de actualizarea culorilor disponibile.]

Actualizări ale securității și ale sistemului de operare [security and os headline]

● [OS security update years]: 7 ani de actualizări ale sistemului de operare, ale securității și ale Funcțiilor noi Pixel

Sistem de operare [os headline]

● [Launched with OS]: Lansat cu Android 14

Autentificare [authentication headline]

● [Fingerprint unlock]: Deblocare cu amprenta

● [Face unlock]: Deblocare facială

● [Unlock supported types]: Model, PIN, parolă

Siguranță [safety headline]

● [Emergency SOS]: Apel de urgență

● [Crisis Alerts]: Alerte de criză

● [Safety Check]: Verificare de siguranță

● [Emergency Location Service]: Serviciul de localizare în caz de urgență

● [Emergency Contacts]: Persoane de contact pentru urgențe și informații medicale

● [Earthquake Warning]: Sistemul Android pentru alerte de cutremure

Senzori [sensors headline]

● [Proximity sensor]: Senzor de proximitate

● [Ambient light sensor]: Senzor de lumină ambientală

● [Accelerometer]: Accelerometru

● [Gyrometer]: Girometru

● [Magnetometer]: Magnetometru

● [Barometer]: Barometru

● [Temperature sensor]: Senzor de temperatură

Butoane și porturi [buttons headline]

● [USB type]: USB Type-C® 3.2

● [Power button]: Buton de pornire

● [Volume controls]: Comenzi de volum

SIM-uri [sims headline]

● [SIM type]: Cu două sloturi SIM (un singur slot nano SIM și eSIM)17

Media și audio [media audio headline]

● [Speaker type]: Difuzoare stereo

● [Num microphones]: 3 microfoane

● [Noise suppression]: Reducerea zgomotului

● [Spatial audio]: Audio spațial

Conectivitate și locație [connectivity headline]

● [Wifi Protocol]:

○ [US, PR, CA, GB, EU, NO, MY, AU, TW, SG, JP, RO]: Wi-Fi 7 (802.11be) cu 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, 2x2 + 2x2 MIMO

● [Bluetooth Version]: Bluetooth® v5.3 cu antene duale, pentru calitate și conexiune îmbunătățite

● [NFC]: NFC

● [Google Cast type]: Google Cast

● [Ultra-Wideband Chip]: Cip cu bandă ultralargă, pentru precizie în măsurarea distanței și orientare spațială19

● [GNSS types]:

○ [ROW]: GNSS dual-band

GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC

Rețea20 [network headline]

● [5G Sub 6 Model]: 5G Sub 6GHz21 Model GEC77

● [5G Sub 6 GSM EDGE]: GSM/EDGE: quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz)

● [5G Sub 6 UMTS HSPA]: UMTS/HSPA+/HSDPA: benzile 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19

● [LTE Bands]: LTE: benzile B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/48/66/71/75

● [5G Sub6 Bands]: 5G Sub-621: benzile n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/30/38/40/41/66/71/75/76/77/78/79

● [eSIM]: eSIM

În pachet [in the box headline]

● [cable]: Cablu USB-C® la USB-C® de 1 m (USB 2.0)

● [SIM tool]: Instrument SIM

Accesibilitate [accessibility headline]

● [Hearing Aid compatibility]: Compatibilitate cu aparatele auditive conform cerințelor FCC. Amplificare acustică: 17 dB, cu aparat auditiv, și 18 dB, fără aparat auditiv (DA 23-914). Consultă g.co/pixel/hac!

● [Guided Frame]: Încadrare asistată

● [Magnifier]: Lupă

● [Live Caption]: Subtitrări live

● [Live Transcribe]: Transcriere live și Notificări privind sunetele

● [TalkBack]: Cititor de ecran TalkBack

● [Lookout]: Lookout

● [Reading Mode]: Mod de lectură

● [Sound Amplifier]: Amplificator de sunet și Modul conversație

● [Camera Switches]: Comutatoare bazate pe camera foto

● [Voice Access]: Acces vocal

● [Real-time text]: Text în timp real

Garanție [warranty headline]

● [Warranty Years]:

○ [GB, IE, DE, FR, IT, ES, NO, DK, SE, NL, BE, AT, CH, PT, PL, CZ, RO, HU, SI, LT, LV, EE, SK, FI, SG, AU]: 2 ani

Pixel 9 Pro XL: Ghid cu specificații tehnice

● ecran [Screen Type]:

○ Ecran Super Actua de 171 mm (LTPO)

● [Aspect Ratio]: Raport de dimensiuni de 20:9

● [Screen Resolution]: OLED LTPO 1344 x 2992 la 486 PPI

● [Refresh Rate]: Smooth Display (1 – 120 Hz)

● [Glass Type]: Sticlă protectoare a ecranului Corning® Gorilla® Glass Victus® 2

● [Brightness]: Până la 2.000 de niți (HDR) și până la 3.000 de niți (luminozitate maximă)

● [Contrast Ratio]: Raport de contrast >2.000.000:1

● [HDR type]: Compatibilitate cu HDR

● [Color Pixel depth]: Adâncime completă de 24 de biți, pentru 16 milioane de culori

Dimensiuni și greutate [dimension weight headline]

● [Dimensions]: 162,8 înălțime x 76,6 lățime x 8,5 grosime (mm)

● [Weight]: 221 g

Baterie și încărcare [battery and charging headline]

● [24hr plus Battery]: Autonomie de peste 24 de ore

● [Battery Saver Life]: Autonomie de până la 100 de ore, cu funcția Economisire extremă a bateriei

● [Typical Power]: În mod obișnuit, 5.060 mAh (minimum 4.942 mAh)

● [Fast Charging]: Încărcare rapidă – până la 70% în aproximativ 30 de minute – cu încărcătorul USB-C® de 45 W de la Google, vândut separat

● [Wireless Charging]: Încărcare wireless rapidă (cu certificare QI)

● [Battery Share]: Încărcare în comun

Memorie și stocare [memory storage headline]

● [Memory Type]: 16 GB RAM

● [Storage Capacity and Type]: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

[NOTĂ: Disponibilitatea spațiului de stocare poate varia în funcție de regiune și canal (online sau offline). Echipele regionale sunt responsabile pentru actualizarea SKU-urilor disponibile.]

Procesor [processors headline]

● [Processor Type]: Google Tensor G4

● [Security Co-processor]: Coprocesor de securitate Titan M2

Securitate [security headline]

● [Google E2E Security]: Securitate completă asigurată de Google

● [Hardware Security]: Securitate a hardware-ului cu mai multe niveluri: nucleu de securitate Tensor, cip de securitate Titan M2 certificat și Trusty (mediu de execuție de încredere)

● [Protection Types]: Protecție antimalware și antiphishing

● [Spam protection]: Protecție împotriva spamului în telefon Google și Mesaje

● [Security Learn More]: Află mai multe pe g.co/pixel/security și pe g.co/pixel/certifications

Cameră foto posterioară [rear camera headline]

[rear camera summary sub]

● [Rear Camera Summary]: Sistem profesional de cameră foto triplă posterioară: unghi larg de 50 MP | obiectiv ultrawide de 48 MP cu Macro Focus | teleobiectiv 5x de 48 MP | Zoom cu rezoluție mare, de până la 30x, și calitate optică la 0,5x, 1x, 2x, 5x, 10x

Cameră cu unghi larg [wide rear camera sub]

● [Wide Rear Camera Name]: Cameră cu unghi larg Octa PD de 50 MP

● [Wide Rear Camera Aperture]: Apertură de ƒ/1,68

● [Wide Rear Camera Field of View]: Câmp de vizibilitate de 82°

● [Wide Rear Camera Sensor Size]: Dimensiune a senzorului de imagine de 1/1,31 inchi

Cameră cu obiectiv ultrawide [ultrawide rear camera sub]

● [UW Rear Camera Name]: Cameră cu obiectiv ultrawideQuad PD de 48 MP, cu focalizare automată

● [UW Rear Camera Aperture]: Apertură de ƒ/1,7

● [UW Rear Camera Field of View]: Câmp de vizibilitate de 123°

● [UW Rear Camera Sensor Size]: Dimensiune a senzorului de imagine de 1/2,55 inchi

Cameră cu teleobiectiv [telephoto rear camera sub]

● [TP Rear Camera Name]: Cameră cu teleobiectiv Quad PD de 48 MP

● [TP Rear Camera Aperture]: Apertură de ƒ/2,8

● [TP Rear Camera Field of View]: Câmp de vizibilitate de 22°

● [TP Rear Camera Optical Zoom]: Zoom optic 5x

● [TP Rear Camera Super Res]: Zoom cu rezoluție mare, de până la 30x

● [TP Rear Camera Sensor Size]: Dimensiune a senzorului de imagine de 1/2,55 inchi

[all rear cameras sub]

● [All Rear Cameras LDAF]: Senzor LDAF (focalizare automată cu detecție prin laser) în mai multe zone

● [All Rear Cameras Flicker Sensor]: Senzor spectral și de pâlpâire

● [All Rear Cameras Stabilization]: Stabilizare optică + electronică a imaginii pe unghi larg și teleobiectiv

Cameră foto frontală [front camera headline]

● [Front Camera Name]: Cameră pentru selfie-uri Dual PD de 42 MP, cu focalizare automată

● [Front Camera Aperture]: Apertură de ƒ/2,2

● [Front Camera Field of View]: Câmp de vizibilitate ultrawide de 103°

Funcțiile camerei [camera features headline]

Funcțiile camerei [camera features sub]

● [Pro Controls]: Comenzi Pro

● [High-Res]: Rezoluție înaltă (până la 50 MP)

● [Super Res Zoom]: Zoom cu rezoluție mare, de până la 30x

● [Add Me]: Adaugă-mă

● [Macro Focus Photo]: Macro Focus

● [Night Sight]: Modul Vedere nocturnă

● [Astrophotography]: Astrofotografie

● [Portrait Mode]: Modul portret

● [Face Unblur]: Focalizarea feței

● [Long Exposure]: Expunere lungă

● [Action Pan]: Scenă de acțiune

● [Real Tone]: Culori naturale

● [Panorama]: Panoramă

● [Top Shot]: Top Shot

● [Frequent Faces]: Frequent Faces

Funcții de editare [editing features sub]

● [Magic Editor]: Editor magic

● [Magic Eraser]: Radieră magică

● [Best Take]: Cea mai bună fotografie

● [Photo Unblur]: Focalizarea fotografiei

● [Zoom Enhance]: Zoom optimizat

● [Portrait Light]: Iluminare de portret

Video [video headline]

Cameră posterioară [video rear camera sub]

● [1st Rear Camera FPS]: Înregistrare video 8K la 30 CPS (bazată pe Optimizarea video)

● [2nd Rear Camera FPS]: Înregistrare video 4K la 24/30/60 CPS

● [3rd Rear Camera FPS]: Înregistrare video 1080p la 24/30/60 CPS

● [UW Rear Camera Exposure]: Expunere dublă pentru camera cu unghi larg

● [Rear Camera Digital Zoom]: Zoom video cu rezoluție mare, de până la 20x

Cameră frontală [video front camera sub]

● [Video Front Camera FPS]: Înregistrare video 4K la 30/60 CPS

[video features sub]

● [Video Boost]: Optimizare video

● [Night Sight Video]: Videoclip cu viziune nocturnă

● [Super Res Zoom Video]: Zoom video cu rezoluție mare

● [Audio Magic Eraser]: Radieră magică audio

● [Macro Focus]: Macro Focus Video

● [HDR Video]: Video HDR pe 10 biți

● [Cinematic blur]: Estompare cinematografică

● [Cinematic pan]: Efect cinema

● [Slo-Mo Support FPS]: Videoclipuri în ralanti, până la 240 CPS

● [Timelapse stabilization]: Timelapse 4K și stabilizare

● [Astrophotography timelapse]: Timelapse pentru astrofotografie

● [Night Sight timelapse]: Modul Vedere nocturnă în timelapse

● [Optical Image stabilization]: Stabilizare optică a imaginii, pentru videoclipuri

● [Fused Video stabilization]: Stabilizare video

● [Cinematic Pan video stabilization]: Stabilizare video cu Efectul cinema (4K, 1080p)

● [Locked video stabilization]: Stabilizare video blocată (4K, 1080p)

● [Active video stabilization]: Stabilizare video activă (1080p)

● [Video format outputs]: Formate video: HEVC (H.265), AVC (H.264)

Audio [audio video sub]

● [Stereo recording]: Înregistrare stereo

● [Speech enhancement]: Îmbunătățirea clarității vocii

● [Wind noise reduction]: Reducerea zgomotului eolian

● [Audio zoom]: Zoom audio

Materiale și durabilitate [materials headline]

● [Glass material type]: Sticlă protectoare a ecranului Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 rezistentă la zgârieturi

● [Frame material type]: SpateCorning® Gorilla® Glass Victus® 2 mat, plăcut la atingere, cu ramă din metal lustruit

● [Water resistance]: Rezistență la praf și apă de IP68

● [Fingerprint coating]: Strat rezistent la amprente

● [Recycled Materials Content]: Aluminiul din carcasă este 100% reciclat

● [Recycled Weight Percentage]: Materialele reciclate reprezintă cel puțin 18% din greutatea produsului

● [Plastic Free Packaging]: Ambalaj 100% fără plastic

Culori [colors headline]

● [Color 1]: Negru

● [Color 2]: Porțelan

● [Color 3]: Gri verzui

● [Color 4]: Roz cuarț

[NOTĂ: Disponibilitatea culorilor poate varia în funcție de regiune și canal (online sau offline). Echipele regionale sunt responsabile de actualizarea culorilor disponibile.]

Actualizări ale securității și ale sistemului de operare [security and os headline]

● [OS security update years]: 7 ani de actualizări ale sistemului de operare, ale securității și ale Funcțiilor noi Pixel

Sistem de operare [os headline]

● [Launched with OS]: Lansat cu Android 14

Autentificare [authentication headline]

● [Fingerprint unlock]: Deblocare cu amprenta

● [Face unlock]: Deblocare facială

● [Unlock supported types]: Model, PIN, parolă

Siguranță [safety headline]

● [Emergency SOS]: Apel de urgență

● [Crisis Alerts]: Alerte de criză

● [Safety Check]: Verificare de siguranță

● [Emergency Location Service]: Serviciul de localizare în caz de urgență

● [Emergency Contacts]: Persoane de contact pentru urgențe și informații medicale

● [Earthquake Warning]: Sistemul Android pentru alerte de cutremure

Senzori [sensors headline]

● [Proximity sensor]: Senzor de proximitate

● [Ambient light sensor]: Senzor de lumină ambientală

● [Accelerometer]: Accelerometru

● [Gyrometer]: Girometru

● [Magnetometer]: Magnetometru

● [Barometer]: Barometru

● [Temperature sensor]: Senzor de temperatură

Butoane și porturi [buttons headline]

● [USB type]: USB Type-C® 3.2

● [Power button]: Buton de pornire

● [Volume controls]: Comenzi de volum

SIM-uri [sims headline]

● [SIM type]: Cu două sloturi SIM (un singur slot nano SIM și eSIM)

Media și audio [media audio headline]

● [Speaker type]: Difuzoare stereo

● [Num microphones]: 3 microfoane

● [Noise suppression]: Reducerea zgomotului

● [Spatial audio]: Audio spațial

Conectivitate și locație [connectivity headline]

● [Wifi Protocol]:

○ [US, PR, CA, GB, EU, NO, MY, AU, TW, SG, JP, RO]: Wi-Fi 7 (802.11be) cu 2,4 GHz + 5 GHz + 6 GHz, 2x2 + 2x2 MIMO

● [Bluetooth Version]: Bluetooth® v5.3 cu antene duale, pentru calitate și conexiune îmbunătățite

● [NFC]: NFC

● [Google Cast type]: Google Cast

● [Ultra-Wideband Chip]: Cip cu bandă ultralargă, pentru precizie în măsurarea distanței și orientare spațială

● [GNSS types]:

○ [ROW]: GNSS dual-band

GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS, NavIC

Rețea [network headline]

● [5G Sub 6 Model]: [5G Sub 6GHz] Model GZC4K

● [5G Sub 6 GSM EDGE]: GSM/EDGE: quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz)

● [5G Sub 6 UMTS HSPA]: UMTS/HSPA+/HSDPA: benzile 1, 2, 4, 5, 6, 8, 19

● [LTE Bands]: LTE: benzile B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/38/39/40/41/42/48/66/71/75

● [5G Sub6 Bands]: 5G Sub-6: benzile n1/2/3/5/7/8/12/14/20/25/26/28/30/38/40/41/66/71/75/76/77/78/79

● [eSIM]: eSIM

În pachet [in the box headline]

● [cable]: Cablu USB-C® la USB-C® de 1 m (USB 2.0)

● [SIM tool]: Instrument SIM

Accesibilitate [accessibility headline]

● [Hearing Aid compatibility]: Compatibilitate cu aparatele auditive conform cerințelor FCC. Amplificare acustică: 14 dB, cu aparat auditiv, și 18 dB, fără aparat auditiv (DA 23-914). Consultă g.co/pixel/hac!

● [Guided Frame]: Încadrare asistată

● [Magnifier]: Lupă

● [Live Caption]: Subtitrări live

● [Live Transcribe]: Transcriere live și Notificări privind sunetele

● [TalkBack]: Cititor de ecran TalkBack

● [Lookout]: Lookout

● [Reading Mode]: Mod de lectură

● [Sound Amplifier]: Amplificator de sunet și Modul conversație

● [Camera Switches]: Comutatoare bazate pe camera foto

● [Voice Access]: Acces vocal

● [Real-time text]: Text în timp real

