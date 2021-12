Farming Simulator 22, unul dintre cele mai bune jocuri din ultima vreme. Află cât costă

La cum arată jocurile de anul acesta, nu ar fi fost de așteptat să zicem că Farming Simulator 22 e unul dintre cele mai bune titluri din ultimele luni.

Dacă vrei să te relaxezi cu adevărat de sărbători, nu pleca în vacanță. Ia-ți Farming Simulator și sarmalele lângă tine și spor la semănat.



Farming Simulator e deja un joc-cult cu sute de mii de fani care au grijă de milioane de hectare virtuale. Iar 22, ultimul episod din seria duce munca de fermier la un alt nivel. Jocul este foarte complex și cuprinzător. Timp să ai... Și bani pentru utilaje agricole.

Grafica este îmbunătățită. Atenție la detalii nu doar pentru utilaje sau peisaje ci și la cum interacționează lumea cu tine. De-acum sunt și mai multe lucruri de făcut, sere cu fructe sau legume ori apicultură, pe lângă plantat grâu, porumb sau rapiță. Zeci de utilaje agricole de condus și folosit pentru profitul fermei.

Sunt trei moduri de joc: New Farmer, Farmer Manager și Start From Scratch. Recomand să începeți cu primul, New Farmer. Ca să vă obișnuiți cu ce trebuie să faceți în joc. Dacă ratați vreun pas din tutorial, s-ar putea să rămâneți blocați, și-un pic frustrați. Jocul încearcă să vă îndrume pas cu pas afacerea.

Citește și iLikeIT. Ediția integrală din 27 noiembrie 2021

De-asta există și Farming Simulator Academy, o școală virtuală cu zeci de lecții de la cum să plantezi struguri până la ponturi despre cum să iei prin leasing tractoare. Și ai nevoie de tutoriale să înțelegi cum să hrănești animalele, să ai grijă de sera de căpșuni.

Mi-ar plăcea ca aceste lecții să fie integrate mai bine în joc și nu pe un site dedicat. Nefiind fermier de meserie uneori am o problemă în găsirea utilajului corect, de exemplu.

Așadar, partea cea mai interesantă este să conduci și să operezi tractoare, combine și alți giganți agricoli. Splendid. Până la urmă nu degeaba are simulator în titlu. Nu sunt mulțumit de faptul că fix mașinile mici sunt greu de controlat. Aș spune chiar imposibil. Nu am reușit să merg mai mult de 500 de metri fără vreo mică tamponare. Notez aici și faptul că în Farming Simulator 22 are toate anotimpurile... Și că nu poți planta porumb la nesfârșit, fiecare plantă cu anotimpul ei.

220 de lei costă jocul și credem noi că merită. Farming Simulator 22 merge pe Windows, Mac, PS5 și PS4, Xbox One și Seria S și X. Spor la joacă!