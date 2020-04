Facebook va lansa opțiunea Quiet Mode, care va dezactiva notificările

Facebook va permite utilizatorilor să oprească manual sau programat toate tipurile de notificări, printr-o nouă facilitate care va ajunge curând pe iOS şi Android.

Spre deosebire de posibilitatea opririi notificărilor push, care există deja în aplicaţie, noul Quiet Mode va duce la întreruperea tuturor tipurilor de notificări pe care le emite Facebook.

Quiet Mode va face parte din “Your Time on Facebook”, meniul de vizualizare şi control al timpului petrecut în reţea, care va primi anul acesta un update şi va pune mai mult control în mâinile utilizatorilor.

Noul mod de dezactivare a notificărilor va putea fi găsit în meniul More al aplicaţiilor mobile de Facebook, la Settings & Privacy - Your Time on Facebook - Manage Your Time.

Acesta va putea fi activat şi dezactivat manual de utilizatori, însă va putea fi şi programat. Utilizatorii vor putea, de exemplu, să dezactiveze toate notificările pentru câteva ore sau pe durata nopţii.

Facilităţile din Quiet Mode se regăsesc în prezent şi la nivelul sistemelor de operare mobile, iOS şi Android. Implementarea acestora în Facebook, permite, însă, gestionarea punctuală a notificărilor pentru reţeaua socială, fără a afecta alte aplicaţii.

Quiet Mode va fi implementat mai întâi pe iOS în următoarea lună, urmând ca în mai să ajungă şi la utilizatorii de Android.