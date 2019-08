Facebook și Instagram au din nou probleme în mai multe țări

De asemenea, unii spun că nici nu pot trimite mesaje sau atașa fotografii.

Aceeași problemă este întâlnită și pe Instagram.

Site-ul downdetector.com arată în timp real zonele afectate.

Pe Twitter apar încontinuu mesaje ale utilizatorilor care se plâng că nu pot folosi rețelele de socializare în parametri normali.

Went to check the latest and get error messages reading, replying, posting or accessing other peoples posts. So that’s cool. #facebookdown