Am vrut să înțeleg de ce pelicula este atât de populară și folosită pentru titluri grele. Așa că am participat la filmarea unui clip muzical cu un super artist, un super operator și o super cameră care a înregistrat în format super 16mm.

Din engleză vine cea mai bună definiție pentru film: Motion Picture. Imagine în mișcare. Pe la 1880 mai mulți oameni au încercat să combine fotografii pentru un fel de animații. Din 1878 avem o scurtă secvență cu un cal de curse, compusă din mai multe fotografii.

Primul film înregistrat vreodată are 2,11 secunde. Roundhay Garden Scene de Louis Le Prince. 7 cadre pe secundă pe o rolă Kodak.

Filmul, prin peliculă, ne-a teleportat prin secole, lângă oamenii momentului. Sunt cele mai vii aminitiri ale omenirii. 142 de ani mai târziu, iată-ne într-un studio din București, pregătiți să filmăm un clip tot pe o rolă de film, tot Kodak.

Andrei, aka Diud, din Diud Wheres my Tune și astăzi operatorul camerei care este un pic mai în vârstă decât el.

Camera este pregătită însă este doar o mică parte din producție. Avem studio, lumini, scenografie, artiști. Toate acestea trebuie sincronizate.

Calina, producător: "În jur de 10 oameni, diferă de magnitudinea producției, uneori avem de-a face cu un artist solo care cântă cu negativ sau instrument, alteori avem de-a face cu o trupă de șapte oameni și un decor mai complex și-atunci apar 2-3 persoane în plus sau în minus, 10 persoane.”

Înainte să se apese pe butonul de rec se face o repetiție la rece cu o cameră digitală, pentru verificarea cadrelor, apoi încă o repetiție cu camera cu peliculă de 16mm. Fără rec.

Andrei Gheorghe: „Trebuie ori să-ți pregătești materialul foarte bine să ai o pre-producție bună ori să îți asumi ce-ai tras. Asta aduce o anumită autenticitate. Și noi nu știm acum că pelicula e pusă bine. Ni s-a întâmplat chestia asta. Era totul pregătit, ok, dăm rec și am dat rec și se auzea altfel. Stop... Hai să repunem pelicula.”

Așadar, nu poți să oprești înregistrarea. Nu poți să ștergi ce ai tras și s-o iei de la capăt. Ce este înregistrat,rămâne. Cele 10 minute de pe rolă, nu prea lasă loc de erori, mai ales că Mihail și trupa vor cânta 3 piese, fără pauză, de pe albumul încă nelansat.

Acum e timpul pentru rec. Melodiile lui Mihail sunt acum pe peliculă, iar pelicula pleacă spre procesare. Asta se face la Cinelab România.

De aici, imaginile trec de la analog la digital printr-un proces amplu.

Cornelia Popa: "Aici este o mașină de procesat negativ de la Calder și o mașină de procesat pozitiv.”

Apoi, fiecare cadru este scanat individual. 24 de cadre pe secundă trec prin aceste aparate speciale care pot vedea la rezoluție înaltă chiar și filmele foarte, foarte vechi.

Cornelia Popa: „Acesta este un scanner northlight 1, northlight 3 care scanează negativul, 35 și 16 milimetri până la 4K. Acesta este cel mai nou scanner care este unic în toată lumea care se numește Laser Graphic Director 10K care scanează 16 mm, 5K, în timp real. Este adus în Decembrie și acum avem foarte mare cerere pe acest Laser Graphic care este o minunăție. Un film de lungmetraj durează acolo în jur de 2 săptămâni de scanat. Aici durează vreo 3-6 zile depinde de situație.”

Apoi, fișierul în format digital poate fi trimis mai departe.

Cornelia Popa: „Aici este departamentul in and out, stă fiecare lipit de scanner să nu vadă zgârieturi, se fac calibăriri și tot aici se fac fișierele pentru scanări care se trimit pe ftp.”

Calina, producător: "Pelicula vine de la developat şi pentru că avem de-a face cu o filmare one take, one shot, nu avem foarte mult de montat, avem de adăugat niște elemente grafice după ce este gata filmarea și să facem o colorizare la episodul finit."

Andrei Gheorghe: „Mulți spun asta: măi acum sunt tot felul de filtre sau o faci din colorizare, dar nu o faci, pentru că calitatea peliculei, produsul final, e reflectat de modul de lucru. Trebuie să ai o pregătire mult mai bună știi că atunci când filmezi you have one chance. Pelicula nu este vorba despre rezoluție. Ea arată la fel și la FullHd și la 4K. Unde se simte diferența este la grain. Oricum Youtube taie calitatea.”

Pelicula poate fi păstrată pentru totdeauna. Supraviețuiește garantat peste 100 de ani. Și iată că în toată goana asta după megapixeli, rezoluții mari și senzori uriași, pelicula câștigă. Imaginea pare vie, parcă are emoție, transmite ceva... Și până acum eu nu am găsit nimic care să se apropie de această calitate.