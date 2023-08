Cum putem crea efecte cu ajutorul aplicației Simulon. Ce ar trebui să știe utilizatorii de iPhone

Aplicația Simulon, împreună cu robotul, reușește să creeze o imagine naturală și face să pară că aceasta este foarte adevarată, deși robotul nu există în realitate.

Over the next days I will be posting a few experiments with @Simulon's new workflow for photorealistic VFX video production.

The video below was made with a live in-camera preview and auto-exposure matching, no camera solve, no HDRI capture and no manual compositing setup. pic.twitter.com/Odp6hmC6Iz