Locul I pentru tinerii români, la Forumul European de la Wachau, cu o aplicație de realitate virtuală

Echipa ArtByte s-a clasat pe locul I, pentru al doilea an consecutiv.

Proiectul ArtByte se concentrează pe facilitarea înțelegerii anatomiei umane pentru viitorii medici. Aplicația se folosește de inteligența artificială pentru a oferi elevilor și studenților posibilitatea de a “interacționa” cu oasele, mușchii și chiar cu organele corpului.

Practic, utilizatorii beneficiază de un profesor virtual care îi ajută să înțeleagă mai bine conceptele și le permite să adreseze întrebări specifice domeniului, primind explicații detaliate care să le ofere o înțelegere profundă.

Educația digitală ce implică realitatea virtuală (VR) este una dintre cele mai noi metode de a învăța sau preda la distanță. Ea permite cadrelor didactice să explice mai ușor conceptele teoretice și practice. Aplicațiile au la bază digitalizarea mediului unde se desfășoară laboratorul și adăugarea animațiilor tridimensionale, cu care studenții sau cadrele didactice pot interacționa.

Din echipa ArtByte de la Institutul de Dezvoltare si Cercetare Brașov fac parte tineri pasionați de inginerie electrică, informatică, mecatronică și mecanică. Echipa, formată de Nicoleta Ciubotaru în urmă cu șase ani, are deja 45 de membri, studenți sau proaspăt absolvenți.

Tinerii de la ArtByte se implică în educație și altfel: organizează cursuri pentru copii, pentru a promova pasiunea pentru tehnologie și stimularea gândirii creative în rândul acestora.

Forumul European de la Wachau este un eveniment lansat în 1995, anul în care Austria a aderat la Uniunea Europeană. Ediția din acest an a fost dedicată dezbaterilor viziunilor privind viitorul UE, sub motto-ul “Building a Resilient, Green and Competitive Europe”.

În fiecare an, forumul implică și un concurs de idei inovatoare prezentate de tineri din peste 10 țări al Uniunii Europene.

