Cele mai interesante hărți online. Unde poți vedea cum arăta Bucureștiul în timpul Imperiul Habsburgic

Marian Andrei ne prezintă astăzi cele mai interesante aplicații pentru hărți. Nu sunt utile pentru navigație, dar sunt foarte interesante pentru pasionații de geografie și istorie.

N-aș recomanda să ne folosim de ele pentru navigație, pentru că nu cred că ajungi departe sau s-ar putea să sfârșești în grădina cuiva.

Una dintre cele mai interesante hărți se numește ”map ire”, exact așa trebuie să scrieți în browser. De exemplu, aceasta este o hartă folosită pentru studiu de către Imperiul Habsburgic.

Este foarte veche și poți să dai zoom cât vrei tu, de exemplu la București. Și vezi așa: unde acum sunt Bulevardul Mihai Bravu, Șoseaua Ștefan cel Mare și așa mai departe, se cam termina Bucureștiul. Și am această posibilitate să fac harta transparentă și să o suprapun Bucureștiului actual.

De exemplu, în Pantelimon, unde acum sunt multe vile drăguțe, pe vremuri era o grădină botanică. Poți să te joci cu tot felul de hărți, la fel, foarte vechi, să vezi cât de mult s-au extins orașele.

Ajunsesem la un moment dat pe niște hărți din anii 1600 și DN 1 nu exista. E fascinant să vezi toate aceste cartiere cum au evoluat. E o aplicație foarte interesantă cu care vă puteți juca ore în șir și nu doar pentru România, ci și pentru întreaga Europă.

Harta tuturor sateliților din jurul Pământului

Mai am o hartă foarte interesantă, cunoscută printre pasionații de aviație- flightradar24. Există și varianta de mobil, există și varianta gratuită și cea cu bani, care oferă mai multe detalii despre zboruri. Pot să văd, de exemplu, acest avion care zboară din Delhi spre Toronto.

O altă hartă interesantă este Satellite Map, unde putem vedea în timp real toți sateliții din jurul Pământului. Sunt aproape 20.000 și pot să dau click pe oricare.

Am ajuns la un dezvoltator foarte interesant, Arc Gis, care face inclusiv hărți pentru clădiri. Pot să văd cum este spațiul interior, cum este împărțit fiecare etaj.

Există foarte multe aplicații în afară de Waze și Google Street Maps. Este, de exemplu, Open Street Map, care e gratuită, dezvoltată de comunitate.

Iată și cele mai interesante hărți online, pe care poți vedea ce nu găsești în mod obișnuit pe net.





Europe in the XIX. century | Arcanum Maps

https://maps.arcanum.com/en/map/europe-19century-secondsurvey/?layers=osm%2C158%2C164&bbox=2864959.5165208546%2C5526882.414433907%2C2919994.176886182%2C5547520.412070905

Flightradar24: Live Flight Tracker - Real-Time Flight Tracker Map

https://www.flightradar24.com/ETD68W/29f15910

Satellite Map | Space Map Shows 19K+ Satellites Orbiting Earth

http://richiecarmichael.github.io/sat/index.html

SceneLayer filter and query | Sample | ArcGIS API for JavaScript 4.21

https://developers.arcgis.com/javascript/latest/sample-code/layers-scenelayer-filter-query/live/index.html

Extend the SceneView WebGL engine | Sample | ArcGIS API for JavaScript 4.21

https://developers.arcgis.com/javascript/latest/sample-code/scene-external-renderer/live/index.html

CityEngine Web Viewer - 3D Cities: Portland Textured Buildings (Web Scene)

https://www.arcgis.com/apps/CEWebViewer/viewer.html?3dWebScene=04b66d38061849149d3c59c9d07604c0

Map of Romania - GIS Geography

https://gisgeography.com/romania-map/

Show Me The Way

http://osmlab.github.io/show-me-the-way/

OpenStreetMap

https://www.openstreetmap.org/#map=9/44.4711/25.7975

Maui Dolphin & Whale Tracker Map | Pacific Whale Foundation

https://www.pacificwhale.org/research/hawaii-wdt-sightings-map/

ISS Tracker

http://wsn.spaceflight.esa.int/iss/index_portal.php

HERE WeGo

https://wego.here.com/?map=44.4354,26.1033,7,normal

Tab-Snap - Magazinul web Chrome

https://chrome.google.com/webstore/detail/tab-snap/ajjloplcjllkammemhenacfjcccockde