Ce tarife de Roaming și Internațional vor avea românii în Marea Britanie după Brexit

Odată cu ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană și ca urmare a încheierii perioadei de tranziție, începând cu 1 ianuarie 2021, românii vor nu vor mai beneficia de roaming la tarife naţionale în această țară.

Totodată, începând cu noul an, reglementările europene privind „Roam like at home” nu vor mai fi obligatorii pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (inclusiv Gibraltar).

Până la data de 31 decembrie 2020, această regulă a fost în vigoare, însă, de la 1 ianuarie lucrurile se vor schimba.

Acordul Brexit prevedea atât programul european Roam like a home, cât și plafoanele tarifare pentru apelurile și sms-urile în interiorul Spațiului Economic European.

Tarifarea Roaming în Marea Britanie a operatorilor de telefonie din România

Orange România, cel mai mare operator telecom din țară, a anunțat că păstrează promoțional actualele tarife și conditii de consum în Marea Britanie și Gibraltar până la 30 iunie 2021. După această dată, vor intra în vigoare costurile pentru apeluri internaționale. Astfel, abonații companiei vor plăti 0,36 euro pe minut și 0,14 euro pentru un SMS. Clienții care dețin o cartelă preplătită vor achita 0,30 euro pe minut și 0,12 euro pentru un SMS.

Utilizatorii Digi Communication nu sunt afectați de Brexit întrucât aceștia nu au beneficiat de programul "Roam like home", operatorul fiind autorizat de ANCOM să aplice anumite suprataxe pentru serviciile de roaming în UE/SEE.



Vodafone România va menține tarifele până la data de 30 iunie 2021, iar după această dată tarifele sunt diferențiate în funcție de data la care a fost încheiat abonamentul.



Pentru clienții Vodafone care au contractele încheiate înainte de 12 iulie 2019, tarifele în Roaming sunt următoarele:



Apeluri efectuate local – 0,83 €/ min

Apeluri efectuate către RO – 0,83 €/ min

Apel international UE – 1,55 €/ minut

Apel international non-UE – 1,55 €/ minut

Apeluri primite – 0,6 €/ min

SMS trimis – 0,36 €/sms

Tarifele și condițiile utilizării roamingului în Marea Britanie pentru clienții Telekom rămân aceleași momentan.

Poziția ANCOM

Potrivit lui Eduard Lovin, vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), începând cu data de 1 ianuarie 2021, reglementările europene privind "Roam like at home" (RLAH) nu mai sunt obligatorii pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (inclusiv Gibraltar), ca urmare a încheierii perioadei de tranziţie după retragerea acestei ţări din Uniunea Europeană.



Astfel, din 1 ianuarie, tarifele de roaming în Marea Britanie vor fi stabilite în continuare în condiţii comerciale, iar ANCOM recomandă utilizatorilor români care vor călători în Marea Britanie să verifice în prealabil la furnizorul lor tarifele de roaming aplicabile, explică instituția într-un comunicat.

Vicepreşedintele ANCOM a precizat că nu există vreo interdicţie pentru furnizorii de servicii telecom din România să continue să ofere roaming în Marea Britanie la tarife naţionale şi după 1 ianuarie.



"Încetarea mecanismul 'Roam like at home' în Marea Britanie de la 1 ianuarie 2021 înseamnă că operatorii telecom din România nu mai au obligaţia legală să ofere utilizatorilor roaming la tarife naţionale în Marea Britanie. RLAH este un beneficiu garantat doar în interiorul Spaţiului Economic European - bineînţeles, nu există o interdicţie pentru furnizorii din România să păstreze în continuare Marea Britanie în sfera de aplicare RLAH, dar o astfel de decizie ţine strict de strategia comercială a fiecărui furnizor. În orice caz, utilizatorii beneficiază de măsuri de protecţie şi în cazul călătoriilor în afara Uniunii Europene, precum mesajul de informare personalizat cu privire la tarifele de roaming aplicabile în statul vizitat sau atenţionarea cu privire la atingerea plafonului financiar de 50 de euro, fără TVA, pentru volumul de date consumat în roaming", a afirmat Eduard Lovin.



Începând din 15 iunie 2017, utilizatorii români care călătoresc ocazional în ţările din Spaţiul Economic European (SEE - Uniunea Europeană, Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) beneficiază de mecanismul "Roam like at home", în baza căruia sunt tarifaţi pentru serviciul de roaming ca şi cum ar fi un consum efectuat în România, în afara propriei reţele, în măsura în care acesta nu depăşeşte anumite limite de volum, se menţionează în comunicatul ANCOM.



Furnizorii de servicii telecom pot stabili anumite condiţii de utilizare a serviciului de roaming în UE/SEE (politica de utilizare rezonabilă) pentru a preveni folosirea abuzivă sau anormală a acestui serviciu în alte scopuri decât cele pentru călătorii ocazionale în afara României, de exemplu în scopul de a preveni roaming-ul permanent în UE/SEE, potrivit ANCOM.