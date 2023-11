CapCut este aplicația săptămânii, de la TikTok. Elimină necesitatea folosirii unui computer

CapCut este cea mai impresionantă unealtă pentru editare video. Ușor de folosit, gratis - până la un punct- și are o mulțime de trucuri care pot transforma orice clip în hit, pe rețelele sociale.

E atât de simplu de folosit și conține atât de multe efecte, că mulți creatori de conținut nu mai ajung la un computer pentru editări.

CapCut este cea mai impresionantă unealtă pentru editare video. Cel mai probabil, mai bine de jumătate din clipurile pe care le-ai văzut pe rețelele de socializare sunt editate în CapCut.

CapCut este o aplicație gratuită, dezvoltată de TikTok, evident - pentru a ajuta creatorii de conținut să livreze și mai mult, într-un timp scurt.

În mod normal, editarea video se făce în programe complexe ca Premiere Pro, Final Cut Pro sau DaVinci Resolve. Astăzi, aproape oricine poate să editeze simplu, cu CapCut.

Are o interfață simplă, ușor de înțeles - cu un desfășurător orizontal peste care putem pune fotografii ori clipuri video. Unde strălucește CapCut, e că are deja șabloane pentru editare, cu diverse efecte și muzică - elemente importante și pentru algoritmul For You. Au început să apară și câteva tehnici de editare mai avansată dar unele sunt rezervate abonamentului pro.

Aplicația poate fi folosită însă gratuit chiar și fără acel abonament. Merge pe Android, iOS, în browser dar și pe Windows, ca program dedicat.

Mai multe detalii, în VIDEO.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 04-11-2023 10:50