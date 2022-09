Aveți grijă la mesajele pe care le primiți. Două companii mari au avut probleme cu hackerii

Atât Uber, cât și Revolut, au avut probleme de securitate în ultima săptămână.

În cazul Uber, hackerul de 18 ani a accesat sistemele interne ale companiei. Compania a alertat autoritățile și a început investigația.

Din primele informații, nu au fost afectate datele utilizatorilor (șoferi și clienți ai aplicației).

În cazul Revolut, vorbim de 50.000 de conturi compromise. Din fericire, datele cardurilor nu au putut fi accesate, nici banii din conturi, ci doar informații despre utilizatori (e-mail, adresă poștală, număr de telefon).

Compania a contactat utilizatorii afectați prin e-mail.

