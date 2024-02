Aplicația săptămânii este Snapseed. Este probabil una dintre cele mai utilizate aplicații de către creatorii de conținut

Se numește Snapseed și este gratuită. Disponibilă atât pentru iOS, cât și pentru Android.

În primul rând are un meniu intuitiv. O dată ce i-ai dat acces aplicației la arhiva ta foto vei vedea că poți încărca aici orice fotografie din telefon.

Eu m-am jucat cu mai multe poze făcute săptămâna aceasta în platou. Aici am încercat să încadrez mai bine această fotografie. După care am vrut s-o luminez.

Am crescut nivelul de expunere și am încercat să scot în evidență personajul principal, adică pe mine. Mi-am oferit puțin contur, iar apoi am salvat imaginea.

Partea bună este că pot să revin oricând asupra acestor modificări. Și mergem mai departe cu o altă fotografie.

O imagine pe care am vrut s-o îndrept. Aplicația îți permite să tragi de fiecare colţ al pozei fără să modifice decorul, iar în cazul în care vrei să blurezi fundalul sau anumite detalii și personaje, poţi face şi asta. Structura pe care o dă imaginilor este foarte bună, iar intensitatea culorilor poate fi reglată la fel de ușor.

Eu o folosesc destul de des și deși au apărut multe alte aplicaţii între timp, în continuare consider că este una dintre cele mai bune și utile.

Se numește Snapseed și este desponibilă atât în App Store, cât și în Play Store.

