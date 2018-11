Aplicația care depistează telemeaua de Sibiu falsificată. Câte produse autentice sunt de fapt într-o piață

Peste 800 de produse românești pot fi găsite într-o aplicație care ne va ajuta să facem diferența între falsuri și cele atestate.

Cu alte cuvinte, dacă mergem într-un magazin sau la piață, putem verifica imediat dacă brânzeturile, carnea și băuturile apar pe lista celor certificate de Ministerul Agriculturii. Însă descoperim şi de unde provin și cum putem lua legătura cu producătorii pentru comenzi.

Aplicaţia numită "Catalogul produselor alimentare certificate", pe scurt CPAC, poate fi un mic inspector, atunci când vă faceţi cumpărăturile.

Pro TV

Reporterul Pro TV arată cum se verifică un podus: ”Pornesc întâi aplicaţia, consult lista de produse atestate. Caut "slănină afumată" şi găsesc produsul. Iată, am toate informaţiile de care am nevoie. Aflu că este un produs tradiţional, făcut în Maramureş. Am şi descrierea: este făcut din porc din rasa mangaliţa, iar proprietarul spune că nu există conservanţi sintetici. În plus, aroma este dată de fumul de fag.”

Găsim astfel de informaţii pentru 830 de produse româneşti, verificate şi certificate de Ministerul Agriculturii.

De exemplu, în piaţa Obor din Capitală, din zeci de produse verificate, mai puţin de zece au fost certificate de către Ministerul Agriculturii.

”E o preocupare constantă şi la nivelul Uniunii Europene pentru evitarea falsurilor, iar aceasta este o metodă bună de evitare a falsurilor, pentru că ele vin pe o filieră oficială”, explică un secretar de stat din Ministerul Agriculturii.

În aplicaţie găsim produse tradiţionale, montane, reţete consacrate, dar şi produse cu denumire de origine protejată şi pe cele atestate de Uniunea Europeană. De asemenea, sunt stocate şi informaţii despre producători şi cum îi putem contacta pentru comenzi.

Deocamdată, aplicaţia poate fi folosită în sistemul de operare Android, dar în curând va fi putea folosită şi în sistemul IOS.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!