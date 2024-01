Secretul economiilor. Cum să ștergi ani de credit cu sume mici prin rambursări anticipate

Chiar și cu sume mici se pot șterge ani de credit.

Ce înseamnă rambursări anticipate? Să plătim niște bani în plus la rată atunci când avem. Merită efortul, pentru că atunci când facem asta suma se scade direct din banii pe care i-am împrumutat. Cu alte cuvinte, banca nu vă mai percepe dobândă pentru ei.

Așa cum știm, la un credit ipotecar, început plătim mai mult dobânzi și foarte puțin din suma împrumutată. Orice rată este compusă din principal și dobândă.

Principal care la începutul creditului în general este foarte mic. Atunci când cresc dobânzile, așa cum s-a întâmplat în ultima perioadă, principalul scade și mai mult.

Toată această dobândă dispare și se șterge încă o lună din credit. Deci acum, cu dobânzi mari și fiind mai mic principalul, este și mai eficient.

Indicat este să facem aceste plăți cu cât suntem mai la început cu creditul, cu atât ștergem mai multă dobândă. Pe măsură ce anii trec, principalul crește și dobânda scade și devine tot mai puțin eficient. Așadar, ar fi util să știm cât principal avem, să ne uităm în scadențar.

Credit de 50.000 de euro pe 30 ani, cu dobândă 8%. Rata e 1.834 de lei, dar principalul doar 167 de lei, deci mult mai mic. În rest ar fi dobândă. Doar 167 de lei dacă plătim în plus - ștergem o lună.

Este din ce în ce mai simplu să plătim. Mai multe bănci au inclus această opțiune în aplicație. Pur și simplu selectăm rambursare anticipată și plătim cât vrem. Sau putem merge în bancă și depunem o cerere pentru a plăti anticipat.

Vom avea de ales între: reducerea ratei, reducerea perioadei sau amândouă. Cel mai eficient este să alegem cu reducerea perioadei. Pentru că eficiența este mai mare, perioada este păguboasă la un credit și dacă vorbim de sume mici, rata ar scădea foarte puțin, deci practic nici nu simțim efortul.

Putem chiar face calcule acasă, pentru a vedea cât putem să ștergem din credit și ce economii putem face în funcție de banii pe care îi avem. Sunt mai multe calculatoare pentru rambursări anticipate disponibile online și sunt gratuite. De exemplu, cel de pe expertulbanilor.ro, finradar.ro sau finzoom.ro - sunt doar câteva exemple.

Să presupunem că avem un bonus la salariu de 500 de lei și că vrem să plătim pentru un credit de 30.000 de euro pe care îl avem pe 30 de ani. Vedem cum am scăzut din creditul total 2.300 de lei - de aproape cinci ori mai mult. Câștigul este consistent. Și mai important, am tăiat trei luni din credit. Doar pentru că am mai pus acolo în plus jumătate de rată. Putem să vedem și scadențarul. Dacă avem o sumă un pic mai mare, să zicem 2.000 de lei, putem să vedem cum ștergem un an din credit.

Foarte important, indicat este rambursăm anticipat imediat după ce am plătit rata sau a doua zi, tocmai pentru ca banca să nu mai perceapă dobândă, nici măcar câteva zile.

Nu sunt comisioane pentru rambusări anticipate în cazul creditelor la casă și putem plăti oricât avem, chiar și sume mici. Băncile sunt obligate prin lege să accepte. Ba chiar este recomandat să nu stăm să adunăm bani. Foarte mulți oameni zic „stai să strâng câteva mii de lei sau mai multe rate și apoi plătesc tot odată”. În primul rând, dacă avem banii undeva la îndemână e mult mai ușor să intrăm în ei și apoi pentru lunile care trec noi continuăm să plătim dobândă.

Deci, este indicat, dacă avem niște bani în plus sau reușim să economisim, să și plătim la bancă pentru credit. Putem face asta chiar în fiecare lună, pentru că iată cât de eficient este.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 29-01-2024 08:56