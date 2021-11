Numărul celor care investesc în fonduri de acțiuni s-a dublat în ultimul an: „Nu investim banii de care avem nevoie mâine”

Tot mai mulți români încep să economisească inteligent și investesc în fonduri mutuale, iar cele cu expunere pe acțiuni au cunoscut în ultimul an și cea mai mare creștere.

Atrași de randamentele care au ajuns și la 60% în ultimele 12 luni, numărul investitorilor s-a dublat.

Este și singurul tip de fond care poată să depășească inflația, ajunsă la 8%, spune Horia Gustă, președintele Asociației Administratorilor de Fonduri din România, invitat la emisiunea iBani, prezentată de Ștefana Todică.

Ștefana Todică: Ce tipuri de fonduri de investiții au fost mai interesante pentru români în ultimul an?

Horia Gustă: ”În ultimele 12 luni avem o creştere as numărului de investitori de 100.000 de persoane care au ales fondurile de investiţii în detrimentul altor soluţii investiţionale, care cu predilecţie au ales fondurile de venit fix, şi aici avem o pondere de aproximativ 24% per total creştere în toată industria, însă ne-a atras atenţia într-un mod foarte plăcut şi oarecum aşteptat evoluţia numărului de investitori în fondurile cu erxpunere pe acţiuni. Şi aici observăm o dublare a numărului de investitori în aceste fonduri determinată de cel puţin două elemente: fondurile de acţiuni au arătat randamente foarte interesante în ultimele 12 luni şi în ultimele 36 de luni, după cum raportăm noi în cadrul asociaţiei, iar al doilea aspect este legat de potenţialul pe care îl dau aceste fonduri, întotdeauna depăseşc inflaţia. Aceste fonduri au randamente de până la 60% pe ultimele 12 luni sau pe ultimele 36 de luni, iar inflaţia de care se tot vorbea de multă vreme, de mai bine de un an se tot vorbea că o să fie inflaţie, dar astăzi avem 8% inflaţie, cifră care nu a mai fost atinsă de peste 20 de ani, şi atunci investitorii s-au gândit că trebuie să aleagă o soluţie ca să acopere această inflaţie”.

Iata cum arată topurile fondurilor de acțiuni cu expuneri în România, potrivit AAF:

TOP 5 performanță la 12 luni fonduri deschise locale

BT Index Austria ATX (administrat de BT Asset Management) - 65,7%

OTP Expert (administrat de OTP Asset Management) - 49,5%

BRD Actiuni Clasa A (administrat de BRD Asset Management) - 46,8%

BT Index Romania ROTX (administrat de BT Asset Management) - 45,6%

ETF BET Patria-Tradeville (administrat de Patria Asset Management) - 45,1%

TOP 5 performanță la 36 de luni fonduri deschise locale

ETF BET Patria-Tradeville (administrat de Patria Asset Management) - 69,5%

OTP Expert (administrat de OTP Asset Management)** - 68,0%

BT Index Romania ROTX (administrat de BT Asset Management) - 67,5%

BRD Actiuni Clasa A (administrat de BRD Asset Management) - 64,3%

Certinvest BET Index (administrat de CERTINVEST) - 64,2%

Ștefana Todică: O creştere mare a investitorilor în fonduri de acţiuni, dar dacă ne uităm la cota de piaţa vedem că este încă mică, comparativ cu situația globală. De ce?

Horia Gustă: „Există mai multe explicaţii. Canalul predilect de acces pentru aceste fonduri este dat de sucursalele băncilor din România. Şi atunci banca de regulă, prin depozitele pe care le pune la dispoziţia populaţiei este cea care vinde către populaţie şi cu siguranţă că vinde mai uşor un produs care seamănă depozitului, şi acestea sunt fondurile de obligaţiuni sau fondurile de randament absolut, deci e mai uşor şi pentru bancă să vândă şi e mult mai obişnuit şi pentru un client care intră în bancă să acceseze un produs care seamănă depozitului”. (...)

Ștefana Todică: Și totusi, românii preferă stabilitatea?

Horia Gustă: ”Da, cred că ne mai trebuie o perioadă de timp până să înţelegem şi să ne acomodăm cu faptul că acţiunea este cea care e mai valoroasa în detrimentul unui depozit sau un fond cu instrumente de venit fix. Fondurile de acţiuni au fost întotdeauna cu randamente mai bune pe termen lung. Putem avea perioade scurt sau medii în care şi acţiunile cunosc o pantă descendentă, de aceea recomandăm tuturor să se uite pe perioade lungi, iar în fondurile de acţiuni nu le recomandăm oamenilor să folosească banii de care au nevoie mâine. Este un slogan, ca să spun, de bază”.

Ștefana Todică: Fondurile de acţiuni reprezintă şi singura şansă să baţi inflaţia?

Horia Gustă: ”Nu există alt instrument oferit de fondurile de investiţii, alt tip de fond care să bată inflaţia, decât cu titlu absolut excepţional. În condiţiile în care avem inflaţie 8%, cu siguranţă că trebuie să alegi un produs care să ofere randamente mai mari de 8% ca să nu pierzi bani în mod net în fiecare zi”.



Ștefana Todică: Și de ce nu sunt recomandate fondurile de actiuni daca ai nevoie de bani maine?

Horia Gustă: ”Pentru că fondurile de acţiuni au acea volatilitatea. Volatilitatea înseamnă potenţial de creştere sau descreştere care se întâmplă într-o anumită perioadă, uneori au o amplitudine mai mare, uneori mai mică, şi atunci dacă vrei să investeşti o sumă de bani şi piaţa se corectează uşor în următoarea săptămână, lună, şi ai nevoie de bani, s-ar putea să încasezi mai puţini bani decât ai depus. Şi atunci pentru perioade scurte recomandarea mea este de a căuta fondurile de investiţii cu expunere pe instrumente cu venit fix, care dau volatilităţi foarte mici”.

(...) E foarte frumos să ne gândim ca vor creşte... noi de aceea recomandăm tuturor să se uite pe termen lung şi sp investească în fonduri de acţiuni care dau aceste randamente pe termen lung, pentru că emoţiile pe termen scurt te pot determina să îţi retragi banii şi sigur că s-au putea în a cincea zi să constaţi că de fapt ai făcut o greşeală. Şi aici poate că e cel mai mare risc, al volatilităţii, care se transformă într-o emoţie puternică, am depus bani şi au scăzut, nu mai am bani, şi atunci poate că fondurile de acţiuni pentru aceste persoane nu sunt potrivite. De aceea, astăzi, marea majoritate a investitorilor noştri se găsesc în fondurile obligaţiuni, ele nu dau aceste volatilităţi, dar randamente mai mari sunt în această zonă care creează volatilităţi şi creează şi randamente.