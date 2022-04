Putem să ne bucurăm de tradiții fără să cheltuim mult, dacă ne organizăm cumpărăturile și calculăm bine meniul, astfel încât să nu ajungem să mai aruncăm mâncare după Paște.

Este sfatul lui Chef Radu Dumitrescu, de la Masterchef, invitatul Ștefanei Todică la emisiunea iBani.

Ștefana Todică: Cum facem să reducem cheltuielile de sărbători?

Radu Dumitrescu: ”Nu trebuie să renunțăm la nimic, trebuie să fim cumpătați. Trebuie să ne gândim că un om cu mai mult de 500 de g de mâncare, începând de la aperitiv și până la desert, e practic... De ce ți-ai face rău în ziua de Paște, de ce ți-ai strica Paștele?”

Ștefana Todică: La o masă?

Radu Dumitrescu: ”Cu un ou, cu nu știu ce, se strâng. E suficient. Desertul: lumea face, cumpără torturi, mie îmi place chestia asta, că și mama face la fel. Nu le mâncăm pe toate. 80 de grame de dulce la final de masă e suficient, nu trebuie mai mult. Poate părea așa, dar asta provine tot din educația noastră precară. Lasă, domnule, că e sărbătoare și să fie belșug. Pot înțelege asta, numai că la români e sărbătoare în fiecare zi, belșugul ăsta, uită-te la cozile din supermarketuri, cozile din piețe, care oricum sunt aglomerate în timpul anului, cu atât mai mult de sărbători”.

Ștefana Todică: Cum adaptăm meniul la numărul de persoane?

Radu Dumitrescu: ”Ca bucătar, tot timpul când cumpăr mai mult decât am nevoie, pentru că de multe ori dacă primesc un berbec întreg, să zicem, mă gândesc ce aș putea să fac cu el după ce îl mănânc prima oară. Sau dacă taiem porcul, facem pomana porcului, cârnați, ce se face, dar ce fac cu restul cărnii? Am idei pentru ea? Am cum să o conserv? Am unde să o țin fără să arunc? Pentru că aruncatul înseamnă timp pierdut, bani, în primul rând. Tot ce pierdem în viața asta și aruncăm înseamnă bani. Suntem săraci, ne plângem că nu suntem ce vrem noi să fim, dar aruncăm cu banii uite așa”.

„Îmi place foarte mult că am demarat acum pe Acasă proiectul ăsta, Masterchef - Restul e plăcere, unde practic suntem în rolul concurenților și ni se dau resturile cu care s-a gătit la Masterchef și noi trebuie să facem mâncare din ele și este super mișto să faci asta. Pentru că și din două oase, doi morcovi, o ceapă, probabil că trei din cinci gospodine ar zice că aruncă morcovul ăsta că pare puțin ofilit. Nu e chiar așa, morcovul ăla costa 50 de bani, ori 350 de zile, vin 180 și ceva de lei”.



Ștefana Todică: Mai bine să rămână, decât să nu ajungă, e o vorba la români.

Radu Dumitrescu: ”Da, asta e o vorbă super păguboasă. Nu știu, eu aș zice că mai bine să facem mișcare până la piață și mâine, decât să nu facem deloc. Mie mi se pare mult mai interesant așa. Piața e acolo, și mâine ceapa verde există în Obor, nu trebuie să iau azi 20 de legături, pentru că nu le mănânc, nici dacă am 50 de invitați. Îmi calculez bugetul. Felul principal să fie 200-250 de g de persoană, finit, cu garnitură cu tot, salata poate ține loc de multă garnitură”.