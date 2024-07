Cum să vorbești eficient cu Inteligența Artificială. Sfaturi de la un EXPERT IT.

Cu aplicații precum Gemini sau Chat GPT-4, putem comunica nu doar în scris. Dacă folosim și camere, le putem oferi o fereastră către lumea noastră.

Totuși, această comunicare verbală nu este chiar atât de simplă. Aceleași două comenzi date unui GenAI (Inteligență Artificială Generativă) pot genera rezultate diferite dacă nu știm ce să-i cerem. GenAI se referă la tipuri de inteligență artificială capabile să genereze conținut nou, cum ar fi text, imagini sau sunet, pe baza unor intrări date.

Conversația cu un astfel de sistem este o artă și de aceea l-am adus în studioul iLikeAI pe Cristian Mândricelu, profesionist cu zeci de ani de experiență în lumea IT și trainer Ascendis pentru acest vast domeniu al Inteligenței Artificiale. El călătorește din companie în companie și le explică angajaților curioși cum să comunice eficient fiecare prompt.

Pont: GenAI nu este chiar atât de bun în toate departamentele, dar în Legal, HR sau marketing este deja folosit cu succes, mai ales în companiile mici unde angajații sunt obișnuiți să facă câte puțin din toate.

Marian Andrei: Încercam să mă pun un pic în pielea ta la acel curs și să te întreb cât de greu este sau cât de mult înțeleg oamenii cu care tu stai de vorbă despre ce înseamnă inteligența artificială și dacă, într-un fel sau altul, se simt amenințați de ceea ce este și ceea ce urmează să vină.

Cristian Mândricelu: Sunt mai multe feluri de oameni care vin la cursuri. Vin oameni care știu bine, adică au testat, s-au jucat, le-a plăcut, vor să facă mai mult, vor să afle, vor să înțeleagă de ce anumite lucruri nu le merg și cum ar putea să facă să meargă. Și aici discutăm, pornim de la bază, încercăm să înțelegem cum sunt construite toate mașinile astea noi care au apărut în ultimii doi ani. Sunt oameni care vin fără niciun fel de contact cu subiectul, doar pentru că au auzit de chestia asta, simt cumva că trebuie să adauge povestea la bagajul lor de educație digitală, că până la urmă e un curs de educație digitală, nu e de IT, e un curs despre cum colaborăm cu tehnologia. Încerci să înțelegi că ok, eu controlez instrumentul și că de fapt e vina mea în momentul în care el nu scoate niște lucruri prea bune, că fie am niște așteptări prea mari, fie nu i-am dat contextul corect. Trebuie să te gândești ca și cum ai vorbi cu un om de pe stradă, un om care într-adevăr poate să te ajute cu absolut orice, fără nicio problemă.

Marian Andrei: Mă interesează un pic și din companiile cu care poate tu ai stat de vorbă la training, care nu sunt FANG, nu sunt în top 500. Mă gândesc că sunt și companii mici care au... da, da, da. Și acum e un mare program pe partea asta de e-mail. Cum folosesc astfel de companii AI? Cum găsesc loc pentru ei? Că sunt curios cum ajung ele să le folosească și pe ce paliere din companie.

Cristian Mândricelu: Cu cât compania e mai mică, cu atât oamenii sunt oarecum forțați să facă mai multe chestii, ca urmare sunt mult mai atrași de partea asta. Cum să fac anumite lucruri la care nu sunt neapărat competenți core pentru ei. De exemplu, într-o firmă de 10 oameni, rar găsești pe cineva să fie dedicat pe social media, de exemplu. Și atunci sunt oameni care au o chestie core pe care o fac ei și trebuie să facă și partea asta de social media, dar nu o fac grozav. Și ei probabil se plâng de chestia asta și au găsit într-un tool de AI generativ un sprijin în direcția asta și wow, sunt super încântați.

Marian Andrei: Dă-mi niște ponturi despre cum aș putea să scriu niște prompturi mai bune, că tu te pricepi foarte bine la asta și poate, cu siguranță, cei care ne urmăresc ar rămâne cu ceva util.

Cristian Mândricelu: Păi, dacă ne întoarcem în povestea cu contextul, ok, trebuie să-i spui prima chestie ce rol ai vrea să joace. Adică evident, te poți descrie pe tine sau poți descrie pe cineva care ar fi cel mai bun pentru a face chestia respectivă. Adică de exemplu, dacă ai de făcut un blog post, un copywriter sau, mă rog, cineva cum să spun, un expert în social media.

Marian Andrei: Ce trebuie să includem în prompt? Ok, ai dat rolul, mai departe?

Cristian Mândricelu: Task-ul trebuie descris cât mai clar cu putință. Și din perspectiva asta, ok, adică anumite lucruri poți să le iei de-a gata, de exemplu diverse tehnici, nu știu, de exemplu noi făceam la un moment dat niște chestii de brainstorming și foloseam tot felul de tehnici, de exemplu Six Thinking Hats. Nu trebuie să-i descrii, îi zici: „Folosește asta și începe în felul ăsta,” adică tehnica respectivă. Dintr-o carte anume sau dintr-o... Da, sunt o grămadă de cărți de business și cumva trebuie să știi, dar dacă nu știi, poți să-l întrebi: „Uite, aș vrea să fac chestia asta, care ar fi cea mai bună tehnică pe care aș putea să o folosesc?”

Marian Andrei Trebuie să fie lung promptul, trebuie să fie scurt, trebuie să fie cu cratimă?

Cristian Mândricelu: Deci rolul e important, task-ul să fie descris clar, audiența e importantă. De exemplu, dacă scrii un mail către un client, ar fi bine să-l descrii un pic și asta e zona de sales. Ok, marketing, nu am vorbit de sales, dar pe sales poți să crești foarte mult, poți să scalezi foarte mult pe toată partea asta de campanii și mail-uri.

Marian Andrei: Și închei cu „please” sau nu? Sau cu „te rog”?

Cristian Mândricelu: E un debate. Am citit niște articole, niște lucruri științifice. Au venit niște oameni și au zis că „please” îți crește undeva la vreo 6-7%. De ce? Dar avem după aia alți oameni care au zis că nu e chiar așa.

Într-un fel poți să gândești așa că na, atunci când oamenii vorbesc frumos și civilizat, contentul e un pic mai de calitate și atunci ești cumva îndrumat să mergi pe niște drumuri mai bune.

Marian Andrei: Și pentru ziua când va avea conștiință, măcar să te țină minte că ai fost bun.

