Topul, realizat de Frappe Digital, arată o stabilitate ridicată în primele poziții, cu modificări limitate în clasamentul primelor 10 mărci. Cea mai importantă schimbare din această zonă este intrarea brandului Ursus și ieșirea Farmec din top 10.

Studiul evidențiază și evoluții semnificative față de anul 2023. Cele mai mari creșteri de poziție în clasament au fost înregistrate de brandurile Bitdefender, Topoloveni, Petrom, Ciucaș, Cris-Tim și Salam de Sibiu.

În ediția din 2026, nouă mărci intră pentru prima dată în top 50 al celor mai cunoscute branduri românești: Jidvei, Agricola, Aqua Carpatica, Marelbo, Lăptăria cu caimac, ARO, Altex, Cârnați de Pleșcoi și Antibiotice.

În același timp, alte nouă mărci ies din clasament, ca urmare a repoziționărilor din top: Tarom, Bucegi, Eugenia, Azuga, Musette, Zarea, Ciuc, Caroli și Ardealul.

Datele provin din două studii de piață realizate de Frappe Digital, în iulie 2023 și ianuarie 2026, pe eșantioane de 1.118, respectiv 1.072 de respondenți. Cercetările sunt reprezentative pentru populația urbană din România, cu vârste între 18 și 65 de ani.

Clasamentul este realizat pe baza notorietății neasistate, indicator care reflectă mărcile care apar spontan în mintea consumatorilor, fără a fi sugerate în cadrul chestionarului.