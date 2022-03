Top 5 domenii cu cea mai mare ofertă de muncă în acest moment

Cu o piață a muncii în continuă schimbare în materie de oportunități, mod de lucru și procese de recrutare, românii sunt din ce în ce mai deschiși schimbării jobului.

67% dintre angajați declarau la începutul anului că plănuiesc să-și schimbe locul de muncă, interes susținut și de cele aproape 2 milioane de aplicări la joburile disponibile, înregistrate până în prezent pe platforma de recrutare BestJobs.

Numărul de joburi disponibile în orașul unde locuiesc și ofertele disponibile pe domeniul de interes reprezintă două din criteriile fundamentale pentru succesul procesului de schimbare a jobului. Aflați în această situație, mulți candidați consideră că este dificil să își găsească un loc de muncă, tocmai pentru că oferta de locuri de muncă este mult mai bună pe anumite domenii.

În ce domenii sunt cele mai multe locuri de muncă?

Vânzări

Domeniul vânzărilor se află în fruntea clasamentului când vorbim despre ofertă, însumând 13.3% din totalul joburilor active de la începutul anului. Județele cu cele mai multe joburi în acest sector sunt București și Ilfov, Cluj, Timiș, Iași și Brașov.

Salariul unui Consultant vânzări fără experiență pleacă de la 400 de euro net/lunar, iar un Reprezentant vânzări cu experiență de cel puțin 2 ani câștigă în medie 1.100 de euro/lunar, la care se adaugă comisioane și bonusuri de performanță. Totodată există o diferență salarială la nivel regional, ofertele salariale fiind mai mari în capitală și orașele mari.

IT/Telecom

Cererea pentru specialiști în domeniul IT este într-o continuă creștere. Conform datelor INS, anual facultățile din România pregătesc pentru piața muncii aproximativ 8.000 de absolvenți de IT, însă necesarul este cel puțin dublu. Pe BestJobs, oferta de joburi se ridică la 11.6% din totalul de locuri de muncă active. Cele mai multe oportunități disponibile sunt în București, Timiș, Cluj, Brașov și Sibiu. Sectorul IT/Telecom are și cea mai mare ofertă de joburi remote, ce pot fi făcute de oriunde, circa 1.400 de poziții deschise lunar, iar majoritatea joburilor disponibile oferă posibilitatea de a lucra remote ca beneficiu.

Salariile în IT/Telecom sunt printre cele mai mari pe piață. Un Junior Developer în Iași, câștigă lunar peste 700 de euro, iar un Senior Software Developer are un salariu de 3.500 euro.

Financiar/Contabilitate

Specialiștii în finanțe sunt la mare căutare, oferta fiind de 10.8% din totalul joburilor disponibile. Poziții precum cea de contabil, analist financiar, auditor intern sunt fundamentale pentru orice organizație. Tocmai de aceea, ofertele de muncă sunt frecvente în toată țara, cele mai multe concetrându-se în orașe mari precum București, Cluj-Napoca sau Timișoara.

Un contabil junior câștigă în medie 650 de euro lunar, iar un contabil senior aproximativ 1.200 de euro. Deși majoritatea pozițiilor au ca cerință obligatorie studii superioare în domeniul economic, există și opțiuni pentru cei care nu sunt de formație economiști, precum o poziție de Operator facturare unde salariul este în medie 500 de euro.

Specialiști/Tehnicieni

Cererea de specialiști și tehnicieni depășește cu mult oferta de astfel de specialiști. Companii din industrii precum Construcții, Producție, Logistică, Transporturi pun la bătaie lunar peste 3.200 de joburi. Cele mai multe opțiuni sunt în București&Ilfov, Timiș, Brașov, Prahova și Arad. Însă sunt foarte oferte ce presupun relocare în UE, în țări precum Germania, Olanda, sau Irlanda.

Ofertele salariale diferă mult în funcție de domeniu, specializare și experiență. Spre exemplu, un Electrician în Cluj-Napoca câștigă în medie 800 de euro pe lună, un Operator Service 600 euro/lunar, iar un Tehnician Automatizări 900 de euro.

Inginerie

Domeniul ingineriei însumează aproximativ 9.4% din oferta de joburi disponibilă pe BestJobs, cu industrii precum construcții sau auto în fruntea clasamentului privind oportunitățile disponibile. Județele cu cea mai mare ofertă sunt București&Ilfov, Timiș, Sibiu, Brașov sau Cluj.

Un Inginer mecanic căștigă în medie 1100 euro net/lunar, salariul unui Inginer proiectant cu experiență ajunge până la 2.000 de euro net/lunar, iar un Inginer geodez circa 800 euro.

Date oferite de BestJobs, una dintre cele mai importante platforme de recrutare online din România. În orice moment, pe BestJobs sunt peste 4,6 milioane de profesioniști conectați la piața muncii, peste 32.000 de joburi și mii de freelanceri, agenți de recrutare sau specialiști în dezvoltare profesională și personală (coachi, mentori, terapeuți, avocați și alte tipuri de specialiști).