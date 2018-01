Singurul restaurant cu profil canadian din Cluj se închide. Proprietarii acuză schimbările fiscale

Facebook / Off The Wall

Singurul restaurant cu profil canadian din Cluj-Napoca va fi închis la sfârșitul lunii ianuarie. Restaurantul este deținut de doi tineri canadieni, Oliver Ryffel și Tayler Adams-Gladue.

Cei doi proprietari care au deschis localul în urmă cu 3 ani susțin că opresc afacerea din cauza schimbărilor legislative fiscale operate de la București, relatează profit.ro.

"Cu tristețe vă anunțăm că restaurantul Off the Wall se va închide în 31 Ianuarie 2018. A fost o plăcere și o onoare să vă servim timp de 3 ani și jumătate, timp în care toată echipa a pus multă pasiune și suflet în toate meniurile «off the wall» pe care le-am pregătit pentru voi. Am dorit să vă introducem în bucătăria canadiană arătându-vă că în Cluj se poate mânca bine cu ingrediente fresh, de la piață, fără microunde sau semipreparate și ne place să credem că am reușit să vă convingem că fresh e întotdeauna mai bun. Am dorit să fim locul unde prietenii se adună la o bere artizanală și un burger bun creând amintiri plăcute care îi vor face să se întoarcă mereu cu plăcere... un loc confortabil, fără pretenții, cu ospătari prietenoși și glumeți, un loc ca acasă. Din păcate, schimbările fiscale introduse de Guvern anul trecut au pus în încurcătură multe afaceri mici, printre care și pe noi. Din 1 Ianuarie 2018 au apărut alte schimbări, mult mai brutale, care din păcate ne împiedică să ne continuăm activitatea.

Sperăm că ne veți accepta propunerea de a veni să vă bucurați de un ultim burger, fried pickle, kalbi ribs și/sau o bere artizanală românească înainte să ne închidem ușile... Mulțumim pentru susținerea de până acum! Fără voi n-am fi putut să ne vedem visul realitate! Echipa Off the Wall", este mesajul transmis clienților.

La finalul anului trecut, Guvernul a introdus mai multe schimbări fiscale, printre care transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, sistemul defalcat de plată a TVA, impozit pe cifra de afaceri pentru anumite firme în locul impozitului pe profit.

Oliver Ryffel are 40 de ani, a venit din provincia Alberta (Canada) şi s-a stabilit la Cluj-Napoca în 2013, iar în vara anului 2014, împreună cu un prieten, a deschis restaurantul în centrul oraşului. Localul are opt angajaţi şi a funcţionat până acum ca o mică afacere.

”Am venit prima dată în România în 2006, fiind curios cum arată o ţară est-europeană. Am fost la Sibiu şi Bucureşti, mi-a plăcut ţara foarte mult, am revenit, în 2009, la Cluj-Napoca, oraş în care m-am simţit ca acasă şi unde mă gândeam că aş putea locui. M-am stabilit aici în 2013, iar în iulie 2014 am deschis împreună cu un prieten de asemenea din Canada, iar ulterior ni s-a alăturat şi un român, un restaurant în centrul oraşului, cu preparate internaţionale şi din bucătăria canadiană, produsele proaspete provenind de pe piaţa locală. Am funcţionat până acum, ne-am format o clientelă, credeam că mergem în direcţia bună, spre o creştere, dar, din păcate, schimbările fiscale introduse de Guvern anul trecut au pus în încurcătură multe afaceri mici, printre care şi pe noi. De la 1 ianuarie 2018 au apărut alte schimbări, mult mai brutale, care din păcate ne împiedică să ne continuăm activitatea, astfel că am decis să închidem afacerea”, a declarat Rydell citat de Mediafax.

Potrivit acestuia, la început restaurantul părea o afacere care se putea conduce dar, pe parcurs, a devenit din ce în ce mai greu din cauza suprafiscalităţii.

”A fost o lovitură dură pentru noi şi nu am putut plăti, am negociat o eşalonare cu ANAF pentru şase luni, aveam de plată peste 2.000 de lei doar pentru asta. Mai este o nouă taxă care trebuie plătită în plus pentru angajaţii part-time, cum sunt majoritatea ai noştri, ceea ce înseamnă alte 3.000 de lei în plus pe lună. Nu poţi suporta la nesfârşit aceste taxări suplimentare care îţi ruinează afacerea. Numai în această lună avem de plătit taxe suplimentare de peste 7.000 de lei ceea ce este foarte mult pentru o mică afacere cum este a noastră, aproape echivalentul chiriei. Actualul climat nu este deloc favorabil, nu este prietenos pentru mici afaceri. Am constatat o lipsă de predictibilitate în ceea ce priveşte fiscalitatea, în fiecare an apărea ceva în plus de la Guvern. Este foarte greu, îţi faci un plan de afaceri şi nu ştii ce te aşteaptă, este stresant, este foarte greu să îl respecţi. Sunt dezamăgit de aceste măsuri guvernamentale”, a explicat canadianul.

Localul din centrul Clujului, cu peste 50 de locuri, are opt angajaţi care vor trebui să îşi caute de lucru în altă parte, iar asociaţii trebuie să se reorienteze după experienţa de antreprenori.

”Eu voi rămâne aici la Cluj, unde m-am şi căsătorit, dar nu mă voi mai lansa în afaceri, îmi voi căuta un loc de muncă unde să lucrez pentru cineva, pentru că după stresul de a conduce o afacere şi a avea grijă de angajaţi simt că am nevoie de altceva. Eu sunt un om cinstit şi nu am dorit să conduc altfel afacerea în acest domeniu, să găsesc portiţe pentru a nu plăti taxele”, a menţionat Oliver Rydell.

