NATO va întări prezența militară în Marea Baltică după avarierea cablului EstLink 2. „Mi-am exprimat solidaritatea”

În același timp, Estonia a lansat misiuni de patrulare pe mare pentru a-şi apăra conexiunea electrică cu Finlanda, la două zile după ce cablul EstLink 2 care a leagă cele două ţări a fost rupt probabil de către un petrolier care venea dintr-un port rusesc, a anunţat ministerul eston al Apărării, relatează AFP.

La două zile după ruperea cablului la Marea Baltică, Tallinnul a lansat vineri misiuni de patrulare pe mare care să apere conexiunea electrică submarină cu Helsinki.

Legătura de curent continuu EstLink 2 între Estonia şi Finlanda a fost întreruptă miercuri, iar suspiciuni vizează petrolierul Eagle S, sub pavilionul Insulelor Cook, suspectat că face parte dintr-o ”flotă fantomă”, potrivit poliţiei finlandeze.

Nava a fost imobilizată şi escortată de către o navă finlandeză de patrulare în largul Porkkala, la aproximativ 30 de kilometri de Helsinki.

„Am decis să ne trimitem Marina în apropiere de EstLink 1 (alt cablu submarin la Marea Baltică), pentru a ne apăra şi securiza conexiunea energetică cu Finlanda”, a anunţat pe X ministrul eston al Apărării Hanno Pevkur.

”Bineînţeles, ancheta trebuie să stabilească toate detaliile avarierii cablului Estlink 2 şi a cablurilor de comunicaţii, însă sarcina noastră este să transmitem imediat un mesaj clar prin care spunem că suntem pregătiţi să apărăm conexiunile între Estonia şi Finlanda inclusiv cu mijloace militare”, subliniază într-un comunicat pubclicat pe site-ul ministerului Hanno Pevkur.

Ministrul eston al Apărării subliniază că forţele estone sunt pregătite să prevină totodată atacuri desfăşurate ”cu mijloace militare”.

