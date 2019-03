Românii care fac avere în doar câteva luni mutând mobilă pentru vedetele din SUA

Pro TV

Sunt tot mai mulţi românii care merg să lucreze măcar pentru câteva luni în Statele Unite.

De pildă, cei care cara mobilă câştigă atât de bine, încât la întoarcerea în ţară îşi pot cumpăra un apartament. Tocmai de aceea, cei care le intermediază contractele spun că numărul lor s-a triplat. Singura condiţie, este că doritorul să poată să ducă în spate, câteva sute de kilograme, într-o singură zi.

Mihai are deja o carieră în domeniu şi se poate lăuda cu faptul că a ajutat inclusiv celebrităţi să se mute în casă nouă. "Sunt transportation manager la firma la care am început acum 10 ani. Kavin Garnett, Shaquille O'Neal. - Într-adevăr am avut ocazia să văd cum se trăieşte pe picior mare, antrenori gen Dog River."

Şi Dan a renunţat la un job în administraţie publică şi este dispus să care mobila până în toamnă. „Nu este un job tocmai bine văzut, dar mult mai bine plătit”, spune el

Americanii selectează candidaţii online, iar principala cerinţă este că angajatul să reziste fizic.

"Vrem oameni care să fie puternici şi să poată lucra bine cu clienţii. Pentru că intri în casa unor străini şi trebuie să le muţi lucrurile”, explică angajatorul.

Avantajele sunt destul de mari, spun românii care au lucrat dincolo de Ocean. Din 2013 Ciprian merge în fiecare an în America unde cara mobilă pentru 20 de dolari pe oră. Cu banii câştigaţi astfel şi-a schimbat radical viaţa din România. A cumpărat o casă şi şi-a achitat nuntă.

"E o companie de moving, o persoană închiriază un apartament nou şi vrea să se mute, noi mergem, împachetăm, încărcăm şi mutăm toate în locuinţă nouă. Cel mai mult am venit şi cu 30 de mii de dolari”, spune Ciprian.



Munca este solicitantă, însă orele suplimentare se plătesc şi mai bine.

Oana Avram, asistent manager recrutor: "Anual pleacă până în 100 de oameni, anul acest a fost un record de petiţii în rândul companiilor cu care colaborăm şi pleacă peste 350 de persoane. Încearcă să îi urce şi pe poziţii superioare, în primul an merg ca şi cărăuşi de mobilă, dar după încearcă să le obţină şi permise de conducere, iar salariile sunt mai bune astfel"



Programul american H2B, prin care romanii aplica pentru muncă necalificată peste ocean, le decontează doritorilor toate cheltuielile de transport: taxa de ambasadă, taxa de înscriere şi biletele de avion.

