România poate fi ameninţată de o nouă criză financiară. Inflația, la fel de mare ca în 2007

La 10 ani de la criza financiară din 2008, România poate fi ameninţată de o nouă criză, dar numai dacă aceasta vine din exterior.

Este concluzia la care au ajuns mai mulţi analişti financiari. Deocamdată, datele oficiale arată că avem o inflaţie la fel de mare ca în 2007, în timp ce datoria publică este de trei ori mai mare față de 2008. Un semnal de alarmă vine dinspre creditele ipotecare. Valoarea lor, raportată la PIB, s-a dublat.

În 2007, România avea 21 de milioane de locuitori - un an mai târziu, pierduse deja 500.000, iar astăzi avem, oficial, mai puţin cu un milion de români ca acum 10 ani. Numărul angajaţilor este mai mare - se apropie de 5 milioane, iar salariul mediu net a crescut cu peste 1000 de lei. Veniturile sunt însă erodate de inflaţie, care s-a întors practic la nivelul celei din 2007. Mugur Isărescu e şeful BNR şi tot el era acolo şi în timpul crizei din 2008. Şi-a amintit astăzi cum a cheltuit miliarde de lei ca să nu scadă cursul de schimb.

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: "Norocul nostru a fost că am acumulat o rezervă importantă - nu am ţinut foarte mult la dogme, nu am lăsat cursul să fie free floating. Rezerva noastră s-a făcut, a crescut, inclusiv prin faptul că am cumpărat masiv valută când cursul tindea să se ducă spre 2 lei. Şi s-a oprit - am reuşit să-l oprim, într-adevăr, nu la 2,5 - probabil că ne ajuta mai mult - dar pe la 3,2."

După un deceniu, cursul de schimb euro-leu este de 4 lei şi 65 de bani - o creştere cu aproape 50%.

Din fericire, dobânzile sunt la doar un sfert faţă de 2008. Au scăzut creditele private şi cele de nevoi personale, dar s-au dublat împrumuturile ipotecare.

Îndatorat de trei ori mai mult este şi statul - datoria publică e la 35% din PIB. PIB care a crescut anul trecut ca în 2007, dar care anul acesta a frânat. Investiţiile străine directe sunt la minime istorice pentru acest deceniu.

Aura Socol, profesor la ASE: "Mulţi dintre indicatorii macroeconomici, nu toţi e adevărat, arată mult mai bine ca în 2008, cu siguranţă. Cred că ne lipseşte credibilitatea şi pe plan intern şi pe plan extern şi consistenţa şi pe termen mediu, şi pe termen lung în politicile economice."

Analiştii externi susţin că mai e un pericol care pândeşte lumea, inclusiv România.

Mihnea Crăciun, Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare: "Riscurile populismului sunt, din păcate, mult mai serioase, pentru că populismul poate conduce de la o criză financiară la o criză comercială. Populismul înseamnă în acelaşi timp într-o fază viitoare a lui protecţionism, o creştere a barierelor comerciale, o reducere a schimbului între ţări, situaţie care nu poate să beneficieze economiei mondiale."

Prognozele arată o creştere lentă a economiei până în 2020.

