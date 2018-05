Platformele online de finanțare, rampe de lansare pentru tinerii antreprenori români

Pro TV

Cine vrea să facă rost de fonduri de la stat pentru o afacere trebuie să fie pregătit să stea pe la ghişee şi să completeze munţi de acte.

Însă nu se întâmplă aşa dacă apelează la alternative de finanţare precum crowd-funding, o platformă online prin care pot să adune bani.

Trebuie să îşi convingă viitorii clienţi să îi cumpere produsul în avans, în schimbul unei reduceri.

Mai mulţi tineri din România au reuşit să strângă de la o mie până la 600.000, iar acum produc în serie şi livrează în toată lumea rodul afacerii lor.

Ion Neculai a început anul trecut să conceapă jucării educaţionale împreună cu câţiva prieteni. Acum vrea să le producă la scară largă.

Ioan Neculai: ''Ele nu vin ansamblate, deci e un proces de învăţare prin ansamblare. Odată înveţi prin montare, prin informaţiile scrise pe ele, de pildă - care sunt diametrele unor piese, aici curenţii minus plus…''

Pentru a transforma hobby-ul în afacere, a apelat la o platformă de crowdfunding. Un site unde oamenii donează diferite sume de bani pentru jucăriile lor, iar în schimb primesc reducere de 20%.

În două zile au strâns 1000 de euro şi speră că într-o lună să ajungă la 7500 de euro. Cum funcţionează?

Un susţinător găseşte structura de recompense de la 13 euro până la 800 de euro în acest caz. îl pui în coş ca o tehnică de shopping obişnuită şi plăteşti cu cardul'.

Sandra a creat în 2015 o agendă personalizată din piele pentru sora ei. Atunci i-a venit ideea să-şi facă propria afacere. Un an mai târziu şi-a urcat ideea pe o platformă de finanţare şi a adunat într-o lună 5 mii 200 de euro.

Sandra: ''Agendele sunt asamblate manual de doamne care au supravieţuit traficului uman şi abuzului domestic pentru că vrem să se reintegreze pe piaţa muncii. ''

Practic, cine are o idee de afacere, postează proiectul alături de imagini de promovare pe platformă, oamenii văd filmuleţul încărcat şi donează bani. În schimb, în funcţie de suma donată, iniţiatorul oferă reduceri.

Adina: ''E o metodă alternativă de finanţară nouă în România, şi sănătoasă, ajungi să strângi bani de la viitorii tăi client. Ai o idee de afacere, ar trebui să ai un prototip pentru a-l vedea lumea, ca să treci de la protoptip la producţie în scară largă.”

Pe astfel de platforme, inclusv româneşti, se pot strânge însă şi până la zeci sau chiar sute de mii de euro. De pildă construcţia acestui hub, un spaţiu de birouri pentru antreprenori, a fost finanţată şi din bani adunaţi pe o platformă de crowd-funding.

S-au strâns în puţin peste o lună 30 de mii de euro, iar în shcimbul banilor donaţi, oamenii au primit abonamente de lucru reduse cu până la 50%.

Andrei Ursachi: ''Sunt câteva platforme în România pentru sume mici gen 3000 de euro. Dacă decizi să mergi la nivel internaţional cu o sumă mai mare, mergi spre kickstarter sau indigogo.''

Pe o astfel de platforma din străinătate, Valentin a strâns într-un an 140.000 de dolari pentru afacerea lui cu pantaloni de ploaie pentru biciclişti. A vândut deja sute de exemplare în Asia, Singapore sau Hong Kong, iar acum vrea să producă şi jachete.

Valentin Nicoară: ''Daca vrei să faci un proiect pe crowdfunding poţi începe cu 3 sau 4.000 de dolari, noi am cheltuit 15.000 pentru că am avut reclamă. Am lucrat cu nişte firme de marketing din Barcelona şi Statele Unite.''

Andrei a strâns într-un an mai mult de un milion de dolari din crowdfunding. El se ocupă de marketingul proiectelor. A ajutat la strângerea de fonduri pentru o boxă cu aspect de robot care a adunat peste 600 de dolari pe o astfel de platformă, iar acum vrea să producă şi să livreze în toată lumea un joc pentru copiii care călătoresc, pe care l-a numit „anti-plicitseala".

Andrei: “După ce am un protoptip construiesc un clip video care pune în valoare produsul sub forma unei poveşti, astfel încât atunci când lansez proiectul, în prima oră voi aduna 40.000 de dolari...''

În prezent în România sunt doar câteva platforme de finanţare, dar domeniul este în plină dezvoltare.

