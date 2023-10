Peste 700 de oameni au participat la Gala Primul.Milion, primul eveniment de educație financiară în România

Primul Milion este o platformă de educație financiară, care - în decursul a 2 ani - a ajuns de la 0 la 152.000 de followers, 15.000 de cursanți, +30 experți și 40.000 abonați.

Fondatoarea acestei platforme este Cristina Muntean. În vârstă de 34 de ani, a făcut facultatea de Cibernetică, a fost programator timp de 10 ani la ProTV si Bitdefender - și practică educația financiară de la 20 de ani.

„Am creat pagina primul milion din pasiune pentru oameni, pentru educația financiară și pentru ilustrații. Chiar dacă educația financiară a mai existat până acum în România, ea a fost cumva foarte greoi explicată și practic primul milion a venit să o ilustreze. Oricine poate să o înțeleagă și așa am ajuns cea mai mare comunitate de educație financiară, într-un singur an am ajuns de la 0 la 156.000 de urmăritori. Primul Milion este despre educație financiară, dar educația financiară este și despre mindset. (...) Majoritatea ilustrațiilor noastre sunt de succes pentru că sunt foarte ușor explicate și înțelesul tuturor”, a explicat Cristina pentru Știrile Pro TV.

