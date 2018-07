Maserati vândut de ANAF la prețul unei Dacii. Cât costă un BMW

Agenția Națională de Administrare Fiscală scoate la vânzare mai multe bunuri confiscate de la rău-platnici.

Iată doar o parte dintre bunurile scoase la licitație de sediile ANAF din toată țara.

- Telefon iPhone 5S – 8 GB – alb – 249 lei,

- Autoturism Maserati Quattroporte M139 AB, an fabricație 2009 – 50.270 lei. Detalii aici

- Autoturism Chevrolet Lacetti 35 B, din 2007 – 3.468 lei,

- Autoturism marca BMW tip X 1 drive 18 d – 2014 – 97.712 lei,

Persoanele interesate să cumpere bunurile trebuie să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop. Totodată, pentru a participa la licitație, ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente:

a) oferta de cumparare;

b) dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie, reprezentând 10 % din preţul de pornire al licitaţiei. Plata taxei se va efectua in contul reprezentanței Finanțelor care se ocupă de licitație

c) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant ;

d) pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului ;

e) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română ;

f) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate ;

g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe actul de identitate/pasaport;

h) declaratia pe proprie raspundere a ofertantului prin care certifica faptul ca nu este persoana interpusa cu debitorul.

Cumparatorului îi revine obligatia de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligatiile de mediu, obligatiile de conservare a patrimoniului national sau altele asemenea.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer