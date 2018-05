Masa de 1 Mai ne costă cu 8% mai mult față de cea de anul trecut. Scumpirile din România sunt cele mai mari din Europa

Masa de 1 Mai a românului de rând s-a scumpit cu aproape 8 la sută față de anul trecut. Așa arată datele statistice raportate la coșul de consum al unei familii de trei persoane.

Dacă am vrea să cumpăram toate alimentele pentru picnicul tradițional, aceiași bani pe care-i dădeam în 2017 nu ne-ar mai ajunge acum. Puterea de cumpărare a scăzut în România, în ultimul an, cel mai mult din Europa, potrivit Eurostat.

Vom pune în coşul nostru de cumpărături pentru 1 mai cam tot ce pune o familie formată din trei persoane. Pentru grătar, o casoletă de mici, care e 12 lei, una de ceafă de porc, 18 lei şi una de pulpe dezosate de pui. Toate de până acum au avut creşteri de preţuri de 4-5%.

Două pâini, una pe care să o punem pe grătar să se prăjească. Şi apoi legumele pentru garnitură, roşii, dovlecei, ardei şi ciuperci, plus salată. Scumpirile aici sunt în medie de 8 procente.

Pro TV

Fructele pe care le-am găsit prin magazine, portocale, banane şi mere - creşterile de preţuri sunt aici de 14%. Neapărat şi brânza plus băutura, apa şi muştarul pentru mici! Anul trecut toate acestea costau 167 de lei, anul acesta cu 13 lei în plus. Creşterea asta de 7,7% este peste cea a inflaţiei generale.

Scumpirile din România sunt cele mai mari din Europa, potrivit Eurostat. Ţara noastră a înregistrat în martie cel mai mare nivel, de 4%, al creşterii preţurilor din ultimii 4 ani. În ţările comparabile cu noi, cum ar fi Polonia sau Ungaria, preţurile au tendinţa de scădere. Banca Naţională a pus scumpirile pe seama politicilor guvernamentale.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!