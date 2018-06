Mai puține credite pentru vacanță. Cu cât au crescut ratele românilor cu împrumuturi

Pro TV

Creşterea alarmantă a dobânzilor i-a făcut pe mulţi romani să se gândească de două ori înainte să facă un împrumut.

Dacă în alţi ani, mergeau în vacanţe exotice pe credit sau îşi renovau casele, acum prefera să pună măcar nişte bani deoparte.

Chiar şi Banca Naţională atrage atenţia ce povară grea poate deveni un credit şi a calculat că ratele romanilor cu împrumuturi ipotecare au crescut, în medie, cu 130 de lei pe lună în ultimul an.

Femeie: ''Mi-au ajuns creditele. Prefer să-mi strâng banii şi să cumpăr ce am nevoie."

Aşa gândesc mulţi romani care s-au săturat de datorii şi s-au străduit să pună bani deoparte pentru perioada verii.



Femeie: "Am strâns bani şi acum mergem în vacanţă. M-am împrumut la bancă, dar nu-mi mai convine, pentru că dobânda e mare. Am scos 7.000 de lei şi am dat aproape dublu înapoi."

Familia: "Economisim. Nu cred că merită să te împrumuţi pentru o excursie, dacă te împrumuţi, te împrumuţi pentru o investiţie, nu pentru o vacanţă."

Sunt însă şi romîni care vor să se bucure de vară şi se împrumută ca să meargă în concediu.

Broker credite: ''Profilul - vârsta între 28 şi 38 de ani, cu un copil, maxim 2, iar suma solicitată în medie este de circa 1.000 de euro. Clienţii sunt mai atenţi la suma împrumutată şi perioadă, urmăresc evoluţia Robor.''

Aşadar, la un credit ''de vacanță'', luat pe cinci ani, doar cu buletinul, costurile nu sunt de neglijat.

Dacă vreţi să plecaţi în vacanţă cu bani împrumutaţi de la bancă, e bine să vă gândiţi de două ori. De exemplu, dacă astăzi împrumutaţi 5.000 de lei, când vă veţi întoarce veţi avea de achitat 6.600 de lei.



Banca Naţională avertizează asupra creşterii costurilor la toate creditele în lei.

Liviu Voinea, viceguvernator BNR: "La un credit ipotecar standard, a crescut cu 108 lei rata, la un credit Prima Casă a crescut cu 129 de lei, la credite de consum cu 8 lei, adică procentual 15% la ipotecare''.



Creşterea ratelor vine după ce indicele Robor, cel în funcţie de care sunt calculate dobânzile, s-a triplat în ultimul an şi a ajuns acum la cel mai înalt nivel din ultimii patru ani. Specialiştii estimează că ratele vor creşte în continuare.

