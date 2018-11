Legea dării în plată s-ar putea modifica din nou. Pățania unei femei care a luat în 2007 un credit în franci elvețieni

Legea dării în plată, adoptată acum 2 ani, s-ar putea modifica din nou, după ce în Parlament au fost depuse recent mai multe amendamente.

Câţiva parlamentari anunţă condiții mai clare pentru oamenii care vor să dea casa băncii şi să scape de creditele pe care nu le mai pot duce. Şi asta pentru că multe instanțe au considerat că dublarea valorii francului elveţian, de exemplu, într-o perioadă de câţiva ani, nu ar constitui un motiv de îndatorare suplimentară.

În 2007, Mariana a apelat la un broker care i-a recomandat un credit în franci elveţieni ca să-şi cumpere casa. Banca i-ar fi dat asigurări că francul va fi ca un ceas elveţian. 10 ani mai târziu, ceasul însă, s-a tranformat într-o bombă cu efect întârziat, spune femeia.

Mariana Robu: "Am luat 155.000 de euro, echivalentul a 90.000 de franci, francul era 1,70 lei şi ne-am asumat o rată cu tot cu creştere în jur de 1.600-1.700 de lei, acum am ajuns la 4.200 de lei în 2015. Am dat în plată, banca ne-a dat în judecată. Am pierdut pe fond, am pierdut pe apel pe ideea că avem salarii fără să facă un raport cu ce rămânem să trăim, ne rămâneau în jur de 1.000 de lei, o familie cu doi copii."

Numai că instanţa i-a dat dreptate băncii şi a considerat potrivit motivării deciziei ca femeia ar fi trebuit să prevadă ca valoarea francului s-ar putea dubla în raport cu leul, lucru imposibil pentru că explozia francului a fost provocată de decizia unilaterală a Băncii Elveţiei la care nu se aşteptau nici analiştii economici.

Pentru că sunt multe astfel de cazuri, în care instanţele au interpretat diferit impreviziunea, adică imposibilitatea de a mai face faţă cheltuielilor şi traiului zilnic, din cauza ratelor la credite, parlamentarii au decis să modifice legea dării în plată.

Daniel Cătălin Zamfir, senator ALDE: "Au fost instanțe care au spus că doar un cutremur sau moartea subită pot fi considerate impreviziune. Cum altfel au fost instanțe care au spus că creşterea cursului valutar este situaţie de impreviziune."

Amendamentele depuse de senator prevăd că este impreviziune dacă valoarea casei scade la jumătate faţă de momentul creditului, dacă leul s-a depreciat cu mai mult de 20% faţă de valuta în care e creditul, raportat la data semnării. De asemenea, şi dacă cel împrumutat are acum datorii mai mari decât avea la vremea semnării contractului, e tot impreviziune. Prezenţi la dezbateri reprezentanţii băncilor au declarat că nu susţin modificările aduse.

Amendamentele vor fi dezbătute şi săptămâna viitoare în Comisia de Finanţe, după care vor merge în plen la Senat şi apoi la Camera Deputaţilor, care este for decizional.

