Isărescu: "S-a ajuns la obsesia ROBOR". Mesajul transmis băncilor comerciale

Guvernatorul Băncii Naţionale a României crede că discuţiile despre sectorul financiar au ajuns să fie dominate de "obsesia ROBOR".

ROBOR-ul a devenit o nouă vedetă care domină dezbaterea publică de un an, a afirmat, miercuri, Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României, în deschiderea evenimentului Banking Compliance Summit, menţionând că iniţial a crezut că a scăpat de obsesia cursului de schimb.

"În mod normal, aş fi terminat aici. Dar sunt importante chestiunile de colaborare dintre Banca Naţională şi industria bancară. Colaborarea e legată chiar de compliance şi aş discuta-o în contextul acestei noi vedete care domină, de un an de zile, o parte din dezbaterea publică - dobânda ROBOR. Când a apărut, am răsuflat uşurat că scăpăm de obsesia cursului, dar, după un an, de la curs s-a ajuns la obsesia ROBOR. Ce probleme avem aici? În primul rând, ROBOR este un produs al dumneavoastră, al pieţei, care a ajuns o problemă a noastră, a Băncii Naţionale. Noi îl calculăm (ca să-i dăm credibilitate), pe baza unui regulament de piaţă aprobat de BNR, dar cu datele dumneavoastră. La fel procedăm şi cu cursul - Cursul pieţei valutare de la Bucureşti calculat de Banca Naţională a rămas Cursul Băncii Naţionale. Şi mai auzi: 'Banca Naţională a cotat...' - sunt 20 de ani de când tot spunem că BNR nu cotează nicio monedă, cel mult intervine pe piaţă; dumneavoastră cotaţi, faceţi tranzacţii", a spus Isărescu.

Guvernatorul BNR a declarat că instituţia calculează şi monitorizează, dar cursul este al pieţei.

"Mai intervenim când apar confuzii şi încercăm să explicăm care este realitatea pentru că perpetuarea confuziilor este periculoasă. Acum, o confuzie mare este următoarea: prin operaţiuni neştiute apare şi dispare lichiditatea din piaţă. În media se vântură zilnic titluri şocante care pot părea simpatice pentru noi, dar care pot genera un întreg curent de opinie, de tipul - Banca Naţională a luat toată lichiditatea; Banca Naţională a inundat piaţa cu lei", a spus Mugur Isărescu.

Oficialul BNR a încercat să explice motivul pentru care BNR a împrumutat băncilor 16 miliarde de lei.

"Să vă spun despre ultima inundaţie: s-au plătit taxe, impozite către stat, aşa cum se întâmplă mereu în jurul datei de 25 ale lunii, de vreo 20 de miliarde de lei, aceşti bani au plecat din bănci, nu au dispărut şi s-au acumulat în contul Trezoreriei care este la BNR. A fost o sumă mai mare pentru că au fost şi plăţile trimestriale. În compensare, prin licitaţia organizată de BNR, s-au dat 16 miliarde în sistemul bancar. Deci ce emisiune monetară a făcut BNR, mai ales că durata împrumutului este de numai o săptămână? Dacă nu se explică acest lucru încep fabulaţiile: BNR a făcut emisiune, din acest motiv este inflaţie! Trebuie să lucrăm cu dumneavoastră, ca în dezbaterea publică, să nu rămână asemenea confuzii: că am făcut emisiune, că am inundat piaţa cu lei. Nu este greu, nu este nici necavaleresc, să conlucrăm în acest sens, pentru că de fapt conlucrăm pentru o bună informare a publicului şi evităm ca pe fundalul unor asemenea confuzii să apară cineva care să spună că se manipulează dobânzile", a declarat Isărescu.

