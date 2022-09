Isărescu: Nu am avut altă soluţie de a tempera prețurile la energie decât să punem un tampon, cursul de schimb

"Nu poţi să te joci cu cursul de schimb, şi vă spun şi dumneavoastră şi am spus-o şi la începutul iernii, nici cu preţul la energie. Se duce în prea multe preţuri. Noi nu am avut altă soluţie acum de a tempera ce se întâmplă cu preţul la energie, 60-80% din inflaţia din România este din preţul la energie, direct sau indirect, decât să îi punem un tampon pe un factor care aceeaşi putere de impact: cursul de schimb. Şi ne-am asumat un risc. Nu avem balanţă de plăţi excendentară", a afirmat Isărescu, la evenimentul de lansare a volumelor "Băncile Centrale şi calibrarea politicii monetare" şi "Central Banks and Monetary Policy Calibration".

El a menţionat că volumele lansate fac parte dintr-un proiect dedicat aniversării a 140 de ani la la înfiinţarea Băncii Naţionale a României

"După câte ştiţi, acum doi ani am sărbătorit 140 de ani de existenţă, noi Banca Naţională. Pentru a marca acest moment Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a aprobat publicarea în cadrul colecţiei Biblioteca Băncii Naţionale, seria nouă a colecţiei, a unui număr de 10 volume conţinând o selecţie de lucrări şi studii elaborate de specialiştii băncii pe parcursul ultimelor decenii. Această serie reunită sub titlul aniversar 140 de ani este concepută a avea următoarea structură: 2 volume, unul în limba română şi unul în limba engleză reunind lucrări ale guvernatorului Băncii Naţionale, alte două volume dedicate studiilor de politică monetară, apoi ale două volume conţinând studii de stabilitate financiară, încă două studii dedicate problemelor de economie generală, câte unul în limba română şi în limba engleză. Aş sublinia când vor apărea că volumele în limba engleză nu sunt identice cu cele în limba română", a spus Mugur Isărescu.

Volumele care încheie seria vor fi dedicate stocului de aur al Băncii Naţionale din 1880 până în 2019. Apoi ultima lucrare este una de selecţie din diverse prezentări ale guvernatorului BNR.

Potrivit şefului băncii centrale, a existat o întârziere cauzată de pandemie, intenţia fiind ca seria să fie lansată în 2020. Miercuri au fost prezentate primele două volume.

Sursa: Agerpres Dată publicare: 28-09-2022 13:34