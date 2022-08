În 2022 au fost emise vouchere de vacanță de peste 1,2 miliarde de lei. Un turist din trei a achitat cazarea cu tichete

Inclusiv în zonele montane, în unele perioade, aproape jumătate dintre oaspeții cazați au folosit această metodă. Potrivit ANAF, în acest an au fost emise tichete de vacanță de peste un miliard de lei. Suma este de patru ori mai mare ca cea de anul trecut. Un sfert dintre vacanțele din acest an în România au fost plătite cu vouchere.

Familia Iețcu este din Gura Humorului. Părinții și cei doi copii își petrec vacanța de vară la un hotel de trei stele din Mamaia.

Concediul este achitat, aproape integral, cu tichete de vacanță. Soțul a avut unul de 1450 de lei de la stat, iar sotia un voucher de câteva mii de lei de la o companie privată.

Florin Iețcu, turist: Este foarte bine că prin aceasta s-a încurajat, practic, turismul românesc până la urmă și noi mergem în străinătate, fără discuții, dar mai venim și în România că este foarte frumos aici la noi.

Georgeta Iețcu, turistă: Ne ajută foarte mult. Pe noi ne-a ajutat aproape 80 la sută din plata vacanței. Le folosim și la mare și la munte. În Mamaia stăm 10 zile, vremea a fost foarte frumoasă, a fost foarte bine.

Hotelierii spun că, în acest an, voucherele de vacanță au salvat turismul mai ales că în 2022 au fost emise tichete de peste 1,2 miliarde de lei, o cifră record în ultimii ani.

Tichete de vacanță primesc toți angajații de la stat, dar sunt și companii private care își răsplătesc astfel salariații. Potrivit ANAT, 25 la sută din totalul vacanțelor cumpărate de la începutul anului și până acum de cetățenii români au fost achitate astfel.

Iulian Tenie, managerul unui hotel: Sunt și turiști care vin de la companii private cu cardul de vacanță însă majoritatea este data de bugetari.

Ana Caraiani, managerul unui hotel: Circa 35-40% aproximativ optează pentru plata prin intermediul cardurilor de vacanță. Pentru noi este la fel și dacă plătesc cu cardurile personale, cash sau cardurile de vacanță, este în beneficiul nostru, oricum ar achita.

Potrivit Asociației Patronale a Agențiilor de Turism din România, și pentru stațiunile montane salvarea a venit tot de la tichetele de vacanță.

Gabriel Roșca, managerul unui hotel: Am avut tichete de vacanță de 1450 de lei și au consumat, unii clienți, cu famiia lor, 7-8 mii de lei! Am rămas surprins! Clientul mi-a spus: am venit doar pentru că am avut tichetele de vacanță, să le consum.

Veronica, Bordei, turistă: Pe cei 1450 de lei am reușit să iau o dată patru nopți de cazare la Poiana Brașov în iulie și cinci nopți acum.

Reporter: Ați cheltuit și în plus, mă gândesc!

Turistă: Cam până în 1000 de lei!

Adrian Voican, vicepreședinte ANAT: A fost un an extrem de complicat. Făra voucherele de vacanță ar fi fost extrem de greu. Fără ele nu se poate, cel puțin în acești ani dificili în turismul din România.

Patronatele anunță că bugetul mediu pentru o vacanță de două persoane în România este de 2100 de lei, până în acest moment. Cei care primesc tichete pot acoperi mai bine de jumătate din sumă.

Dată publicare: 31-08-2022 17:57