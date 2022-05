Politicienii și-au revizuit discursurile în privința introducerii de noi taxe pentru salariații care câștigă bine, iar liderii PSD și PNL dau asigurări că măsura nu s-ar aplica de anul viitor. Potrivit unor surse, Executivul ar adopta înlesniri fiscale prin care clasa cu venituri medii este încurajată. Pasul următor ar fi introducerea impozitului progresiv, măsură ce ar lovi în angajații cu salarii peste zece mii de lei.

Surse politice susțin că un sondaj de opinie comandat de PSD le-ar fi arătat social-democraților că 70% dintre români sunt de acord cu impozitarea progresivă, de aceea a și devenit un deziderat pentru Marcel Ciolacu. Pragurile de la care vor începe taxarea nu sunt încă stabilite, dar social-democrații nu vor ținti în electoratul lor, iar cei care au un câștig net de șapte sau opt mii de lei nu vor plăti mai mult la stat. Surse politice spun că nu este exclus nici că cei care dețin proprietăți luxoase să fie impozitați mai mult.

Marcel Ciolacu, președinte PSD: „În situații de criză, nu se majorează impozite. Deci nu se vor majora nici în România și nici nu vor fi introduse alte impozite. E în funcție de valoare, nu de număr, că poți să ai trei case la țară, într-o comună, care fac cât o garsonieră la București. E vorba de proprietăți.”

Impozitarea progresivă ar putea fi aplicată din 2024, când Guvernul ar fi condus de Marcel Ciolacu. Mai întâi, Executivul ar putea să introducă deduceri fiscale pentru acei contribuabili care au investit în asigurări de viață, pensii private sau au mai mulți copii.

Miza autorităților rămâne să aducă mulți bani la bugetul de stat, deși colectarea taxelor și impozitelor în România este la coada Uniunii Europene. Doar o treime dintre banii pe care ar trebui să-i plătească contribuabilii ajung la bugetul de stat. Banii se pierd pe drum, însă nimeni nu știe exact unde.

Neoficial, autoritățile au arătat înspre transportul de mărfuri, dar și în rândul microîntreprinderilor. Acolo, Ministerul de Finanțe susține că sunt multe companii care evită legea și că ar trebui modificat nu doar pragul de la care acestea sunt scutite de la plata impozitului pe profit, ci și introduse reguli privind activitatea efectivă a firmei, iar din activitățile nefiscalizate am putea aduce la buget până la cinci miliarde de euro în plus într-un singur an, spun economiștii.

Dan Bădin, partener de servicii fiscale, Deloitte: „Economia informală, gri, ar fi între 20-30% din PIB. Boli ale economiei românești. Acțiunile ANAF ar trebui concentrate pe cei care nu plătesc, nu către cei care deja plătesc. Înainte să umblăm la sistemul de impozitare, ar trebui îmbunătățită rata de colectare.”

Un raport al Comisiei Europene arată că, în țara noastră, peste 20% din produsul intern brut reprezintă muncă la negru, fiscalizată parțial sau chiar deloc. Noul șef al ANAF, pus în funcție chiar în această lună, promite, însă, că va înăspri controalele în zonele evazioniste. Misiunea pe care i-au dat-o șefii săi a fost să aducă lunar câte două miliarde de lei în plus la buget.