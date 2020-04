Guvernul a adoptat rectificarea bugetară. Cresc alocările la Sănătate, Muncă și Finanțe

Guvernul a adoptat ordonanţa de urgenţă privind rectificarea Legii bugetului de stat şi a Legii bugetului asigurărilor de stat pentru anul 2020, a anunţat şeful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă.

"Rectificarea bugetară pentru anul 2020 creşte alocările în zona de Sănătate, Muncă, Finanţe, Ordine şi Siguranţă publică şi Lucrări publice. Sunt avute în vedere, în principal, asigurarea resurselor bugetare necesare pentru finanţarea măsurilor de sprijin economic adoptate de Guvern în ultima perioadă, respectiv finanţarea schemei de garantare pentru credite pentru capital de lucru şi credite pentru investiţii destinate IMM-urilor prin Fondul Naţional de Garantare şi Creditare a IMM-urilor, finanţarea acestei scheme urcă de la 5 miliarde de lei la 15 miliarde de lei şi, în cadrul acestei scheme, IMM-urile pot beneficia de credite cu dobândă subvenţionată 100%, dobândă zero şi comisioane de administrare zero până la sfârşitul acestui an", a precizat Ionel Dancă, miercuri seara, la finalul şedinţei de Guvern.

El a adăugat că prin rectificare sunt prevăzute şi "alocările bugetare necesare pentru plata indemnizaţiei de şomaj tehnic pentru salariaţii care în această perioadă au contractele de muncă suspendate, cât şi pentru persoanele care prestează servicii în baza altor forme contractuale, precum persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau persoanele prevăzute la categoria alţi profesionişti în Codul Civil".

"Pentru aceştia au fost alocate sumele necesare pentru plata indemnizaţiei de şomaj tehnic, respectiv 4 miliarde de lei pentru ANOFM care face plăţile pentru salariaţii cu contractele de muncă suspendate şi 1,9 miliarde de lei pentru celelalte categorii de beneficiari", a spus Dancă.

De asemenea, în domeniul Sănătăţii, a arătat el, au fost alocate sumele necesare "atât pentru asigurarea necesarului de materiale medicale şi sanitare în combaterea epidemiei cu coronavirus, cât şi pentru plata asigurărilor sociale de sănătate sau a drepturilor beneficiarilor de asigurări de sănătate".

"Vorbim aici de concedii medicale care au prevăzute o alocare bugetară de un miliard de lei", a precizat Ionel Dancă.

Şeful Cancelariei a adăugat că, practic, alocarea bugetară aferentă măsurilor menţionate se ridică, în urma rectificării bugetare, la 3% din PIB.