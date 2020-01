Florin Cîțu: „Legea pentru dublarea alocațiilor nu are surse de finanțare”

Legea pentru dublarea alocaţiilor nu are surse de finanţare, a declarat, sâmbătă, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, care a afirmat totodată că nu i-a recomandat preşedintelui Klaus Iohannis să o retrimită în Parlament.

„A fost o ordonanţă de urgenţă prin care acestă dublare a fost prorogată până la sfârşitul lunii iulie. Înseamnă că legea va fi implementată de la 1 august. În acest moment, nu există discuţii despre altceva. Ştiţi foarte bine că am spus tot timpul că în buget sunt banii alocaţi, venituri estimate pentru plata tuturor cheltuielilor pe care le-am avut la momentul respectiv, pensii, salarii şi orice alte proiecte de investiţii etc.”, a declarat, sâmbătă, ministrul Finanţelor, Florin Cîţu, la un post de televiziune, potrivit News.ro.

„Toţi banii sunt acolo. Iarăşi, o acuzaţie, o minciună mizerabilă din partea PSD e că nu sunt bani la buget. Este matematică elementară: ştim câţi oameni primesc pensii, înmulţim cu pensia medie, totul se calculează şi se vede clar că sunt banii în buget. Banii sunt acolo”, a adăugat acesta.

Întrebat dacă a discutat cu preşedintele despre legea care dublează alocaţiile în Parlament, el a afirmat că "a discutat despre toate”, dar că nu i-a recomandat să o retrimită în Parlament.

„Nu cred că am avut motive la acel moment să o retrimitem. Aveam o lege aprobată în Parlament, nu avea surse de finanţare, acesta era un motiv, dar eu nu i-am făcut această recomandare. (...) Nu trebuie să-i cerem domnului preşedinte să rezolve problemele Guvernului sau ale unui Parlament iresponsabil. Legea pentru dublarea alocaţiilor nu are surse de finanţare”, a menţionat ministrul de Finanţe.

„Este ok că impactul este mai mic decât în cazul legii pensiilor, dar la legea pensiilor este un lucru criminal, pentru că a trecut o lege prin Parlament fără nicio sursă de finanţare pentru nici un an, nici anul trecut, 8 miliarde lei a fost impactul negativ şi a trebuit să facem rost de bani pe ultima sută de metri. Anul acesta, 24 miliarde lei, nu erau banii acolo, a trebuit să facem rost de bani, să găsim resursele pentru a aloca banii pentru pensii. Anul viitor, sunt 58 miliarde lei şi va trebui să rezolvăm şi acea problemă. Le rezolvăm pe toate”, a mai spus acesta.

Florin Cîţu a declarat totodată că nu a supraestimat veniturile la bugetul de stat.

„Nu am supraestimat veniturile, de aceea avem un deficit de 3,6% din PIB. Puteam să facem aceeaşi şmecherie cum o făceau anul trecut: supraestimam veniturile şi veneam cu un deficit de sub 3%, dar apoi era foarte uşor să vedeţi în timpul anului că am supraestimat veniturile”, a adăugat el.

În ceea ce priveşte ce se întâmplă în viitor, totul depinde de evoluţia economică, a adaugat Cîţu.

În 14 ianuarie, preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea referitoare la alocaţii.

În 16 ianuarie, Guvernul a amânat dublarea alocaţiilor, până la 1 august.