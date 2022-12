Firmele din România așteaptă muncitori din Asia de luni bune. Țările de proveniență au probleme cu emiterea vizelor de muncă

Numeroși angajatori români așteaptă luni bune ca muncitorii din Asia să primească vizele de muncă. În India, la New Delhi de pildă, situația este dificilă pentru că funcționarii consulatului se ocupă de procesarea dosarelor din trei țări.

În acest timp, firmele care au nevoie de personal cheltuiesc bani mulți pentru documente și cazare. Iar muncitorii din afara Uniunii Europene își pot pierde slujba pe care și-o doresc.

La firma de construcții unde lucrează Gina Iordan sunt angajați 300 de muncitori din India, Paskistan și Vietnam sau Uganda. Firma ar avea nevoie de mai mulți oameni, însă procedura este foarte greoaie.

Gina Iordan, director resurse umane: „Avem muncitori care sunt selectaț din vară și pe care încă nu i-am adus în țară, deci au trecut deja șase luni de când suntem în discuții cu ei. Sunt nerăbdători, ne tot dau mailuri, ne tot întreabă și nu știm ce să le răspundem. Am avut muncitori pe care nu am mai reușit să-i aducem, muncitori recrutați. Am avut un grup de 70 de muncitori din Tajikistan recrutați la începutul anului care din cauza acestui proces extrem de lung au decis să meargă către alte țări”.

Oana Popoviciu are un restaurant în Timișoara, unde lucrează 12 muncitori străini. De șase luni așteaptă alți doi din Sri Lanka să își primească viza din țările de proveniență. Ne spune că cele mai mari probleme sunt la consulatul din New Delphi.

Oana Popoviciu, angajator: „Nu primim vizele pentru ei, ei nu primesc vizele de la ambasadă și termenele acum sunt extrem de mari. În vară am avut aproximativ patru luni de așteptat o persoană și acum am deja doi cetățeni din Sri Lanka care vor depăși curând șase luni de când avem avizul de muncă. Riscăm să rămânem noi fără muncitori, ei fără bani. Am dat emailuri ca și companie, ni s-a răspuns că este lipsă de personal acută și că pot să facă un număr limitat de vize pe zi”.

Romulus Badea, vicepreședintele Patronatului importatorilor de forță de muncă: „La consulatul din New Delhi, care este responsabil pentru India, Nepal și Bangladesh sunt în prezent peste 18 mii de cereri de viză. În Sri Lanka, o altă sursă importantă de muncitori sunt undeva în jur de o mie de cereri de viză în prezent. Dacă durează mai mult de șase luni, care este termenul de valabilitate al avizului de muncă, atunci se pierde avizul de muncă și toată procedura trebuie luată de la capăt. Angajatorii pierd timp, bani pentru că ei trebuie să-și facă pregătiri pentru oamenii ăștia, trebuie să le ofere cazare”.

Bărbat indian: „Sunt de trei ani aici, la București și îmi place România. Și multă lume din Bangladesh vine aici și le place România și la muncă”.



Conform Inspectoratului General pentru Imigrări, peste 14 mii de cetățeni din afara Uniunii Europene au obținut aviz de angajare în acest an. Și peste 48 de mii au permis de ședere temporară.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 07-12-2022 18:21