Fermerii care cresc porci vor fi ajutați din nou de stat. Unii crescători se gândesc, însă, să nu mai participe la program

Chiar și așa, numărul animalelor din cele două rase a crescut în ultimii ani.

Programul de susținere a raselor Bazna și Mangalița îi încurajează pe fermieri să crească numărul animalelor și să vândă patru purcei pe an.

Primesc pentru acest lucru 1.200 de lei, însă, între timp, prețurile furajelor au crescut, așa că unii dintre ei se gândesc să renunțe. În Olt, de pildă, până acum nu este nicio cerere de ânscriere în program.

Traian Gârtan, președintele Asociației Crescătorilor de Animale Olt: „Creșterea este mai greoaie, costul de producție al unui kg de carne de porc Mangalița este aproape dublu față de celălalt, din cauza asta și statul ar trebui să vina cu ceva ajutoare”.

În țară, aproximativ 130 de ferme cresc aceste specii, apreciate pentru carnea mai sănătoasă, cu mai puțin colesterol.

Un fermier din județul Cluj a început cu câteva exemplare, iar acum are peste 150.

Sebastian Dioșan, crescător de Bazna: „E un animal care se caută tot mai mult. În ultima perioadă chiar nu fac față cererii. E cerere foarte, foarte mare. La Bazna. Am pornit de la un efectiv de 6-7 scroafe, am ajuns la un efectiv de 42 de scroafe, plus purcei”.

Dacă în 2018, în România aveam doar 45 de porci din rasa Bazna și 684 din rasa Mangalița, în anul 2023 numărul exemplarelor a crescut de câteva ori.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 09-03-2023 13:08