Cum s-au schimbat obiceiurile românilor după scumpirea curentului: Mă uit la etichetă. Ăsta cât consumă? Nu mă uitam înainte

România are șanse să își atingă ținta de reducere a consumului de energie electrică, în acestă iarnă, așa cum au stabilit, în toamnă, țările Uniunii Europene, pentru a face față crizei energetice.

Datele strânse în primele 11 luni ale lui 2022, arată deja o scădere de aproape 7%, a consumului, atât din locuințe, cât și din fabrici sau iluminat stradal. Însă și producția s-a diminuat aproape la fel de mult.

Cetățean: „Eu am trei camere și în fiecare cameră acum cumpărat becuri economice. Se simte, foarte mult. Dacă mă duc într-o cameră și e lumina, o sting imediat. E pentru beneficiul meu. Dacă toată lumea ar face, ar fi chiar foarte indicat.”

Cetățean: „În general nu las luminile aprinse, nu lăsăm curentul aiurea să se consume.”

Cu facturi din ce în ce mai mari, sunt destui cei care anul trecut au încercat să facă economie acasă. Inclusiv românii care coordonează mici afaceri fac eforturi.

Cetățean: "Mă uit la etichetă. Băi, ăsta cât consumă? Nu mă uitam înainte. Dar acum zic ahh tu ai 3,2kw la 24 de ore. Tu cât ai?"

O tânără antreprenoare din Iași produce pâine și produse de patiserie. A consumat cu 10% mai puţin curent electric luna trecută.

Cecilia Țugulia, antrepenor: “Spre exemplu, am redus consumul de curent prin închiderea unor frigidere și micșorarea spațiului de prezentare, am renunțat la a mai folosi aerul condiționat pe post de încălzitor de spațiu, la a ține lumina aprinsă mai mult timp peste zi. La partea de producție, pentru că avem și cuptoare electrice dar și cuptor tradițional, cu lemne, am încercat să folosim cât mai mult cuptorul tradițional.”

Ce măsuri au luat companiile

Inclusiv marile companii au luat măsuri. De pildă, o fabrică din Bacău din industria aeronautică a investit trei milioane de euro în 7.000 de panouri fotovoltaice care au fost instalate pe acoperişuri.

Alexandru Filip, Director General Adj.: “Investiția se ridică la aproximativ trei milioane euro, sperăm să reducem cu 20% necesarul de energie electrcă.”

Cel mai mult a scăzut consumul populației de energie electrică, cu peste 9%, în primele 11 luni ale anului 2022, față de aceeași perioadă a anului anterior, arată datele Institutului Național de STatistică. Consumul din economie a scăzut cu aproape 6%, iar iluminatul public cu 4%.

Scăderea consumului a fost de bun augur, pentru că şi producția de energie electrică a scăzut în total cu 5,7%. Un minus de 20% înregistrează hidrocentralele, tot în primele 11 luni, dar este posibil ca acesta să fie mai redus până la finalul anului, pentru că în decembrie a plouat mai mult. În plus, a crescut și producție de energie verde.

Energia produsă de parcurile eoliene și de panourile fotovoltaice reprezintă însă o mică parte din total. De cinci ani nu s-au mai făcut investiții serioase.

Mihnea Cătuți, specialist energie EPG: “Prețul pe care România l-a avut pe piețele angro în 2022 a fost mult mai mare inclusiv pentru că nu am investit în energie regenerabilă pentru ultimii ani. Trebuie să accelerăm pe cât se poate panourile fotovoltaice, energia eoliană onshore și inclusiv să exploatăm resursa de vânt din Marea Neagră care este destul de semnificativă în România.”

În plus, trebuie să atingem și țintele asumate la nivel european în ceea ce privește producția de energie regenerabilă. Pentru asta, există fonduri prin mai multe programe de finanțare, pentru noi proiecte care ar putea începe de anul acesta.

