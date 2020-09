Cum s-au adaptat designerii vestimentari la pandemie. Afacerile le-au fost puternic afectate

Cu afacerile puternic afectate de pandemie, numeroși designeri români s-au văzut nevoiți să se adapteze la aceste vremuri. Nu mai fac rochii de seară pentru ocazii speciale, ci haine sport, măști, tricouri cu mesaje motivaționale, pijamale și nu numai.

Sunt, însă, și designeri care nu au mai putut să-și susțină angajații și au fost nevoiți să renunțe la afacerile lor. Românii sunt, însă, alături de antreprenorii locali. Potrivit unui studiu recent, la cumpărături ei aleg numeroase produse realizate în țara noastră.

Dana Păun creează haine și accesorii din anul 2012. Afacerea ei era în plină ascensiune înainte de pandemie, dar a găsit soluții pentru a merge mai departe și pe timp de criză.

Dana Păun, designer vestimentar: "M-am gândit ce să fac, cum să fac. Am două variante, ori stau să mă uit pe internet, ori dau eu oamenilor ceva la care să se uite și mi-a venit o idee de la unul dintre tricourile mai vechi pe care le foloseam. De la "mi-e bine" m-am gândit la ce ni se întâmplă nouă, tuturor, în această perioadă. E bine, m-am gândit la "mi-e dor" pentru că în această perioadă suntem închiși și ne este dor de părinţi, prieteni, perioada de dinainte sa. Mi-a bucurat sufletul pentru că în perioada asta şi-au trimis mamele fiicelor, şi-au trimis fără să ştie unii despre ceilalţi, și-au trimis prietenii între ei."

Kinga Varga a creat rochii de seară. Pe timp de pandemie, însă, nimeni nu a mai avut nevoie de aceste și a fost nevoită să-și reorganizeze activitatea. Acum creează singura măști de protecție pentru copii și adulți.

Citește și Lady Gaga, apariție îndrăzneață pe străzile din Malibu

Kinga Varga, designer vestimentar: "Nu pot să mă opresc. Am acasă doi copii, așa că am venit singură la atelier și am tras cât am putut. Un designer trebuie să știe să producă, să facă o colecție în schiță și împreună cu tehnologul să dezvolte produsul și bineînțeles și cu croitoreasa și cu toată echipa din spate, însă, eu am avut norocul că am crescut într-un atelier. Adică, am crescut efectiv în atelier, am învățat toate manoperele posibile."

La fel a făcut și Mihaela Gherlan, care a lucrat alături de croitoresele ei.

Mihaela Gherlan, designer vestimentar: "Știu să cos, știu să fac ţipate, consider că orice designer ar trebui să știe să facă asta, dar eram puțin ruginită. Nu mai intrasem în atelier de ceva timp. Trebuie să te adaptezi în funcție de situație. Dacă intri în panică, nu prea rezolvi nimic. Adică, te blochezi și există șanse mari ca afacerea ta să piară într-un final."

Mirela Bucovicean, consultant busienss și modă: "Avem în general designeri care au afaceri sub 100.00 de euro pe an. Ceea ce înseamnă că au business-uri mici. O parte dintre ei și-au suspendat activitatea, și-au închis firmele sau le-au suspendat pur și simplu. Nu au mai putut să susțină cheltuielile pe această perioadă și care au închis. Acum așteaptă să vadă ce oportunități vor avea poate în toamnă, poate la anul. Oamenii își fac griji, își pun întrebări unde vor vinde și cum își vor desfășura ei activitatea în următorii, chiar ani."

De curând, într-un centru comercial din Capitală, a fost inaugurat și un spațiu dedicat designerilor români. 20 de creatori de modă își prezintă acum hainele și accesoriile, în fiecare zi, între orele 10 și 22:00 până pe 31 decembrie