Vacanțele false, moda lansată în Asia. Ajungi pânâ în avion, apoi te întorci acasă

Doritorii vor avea la dispoziție un itinerar fals și vor merge la aeroport, unde vor efectua operațiunile de check-in și control al pașapoartelor. Întreaga experiență se termină însă cu urcatul în avion.

Oferta a fost lansată joi, la aeroportul Songshan din Taipei. Din cele 7.000 de aplicări, au fost alese la întâmplare 60 de persoane.

”Vreau foarte mult să plec din țară, dar din cauza pandemiei multe companii nu pot zbura”, a spus una dintre ”pasagere”, care și-a adus și fiul cu ea. Alte simulări urmează să aibă loc săptămânile următoare.

Taiwan's Songshan airport offers "pretend to go abroad" tours for locals during #Covid19 pandemic ???????????? pic.twitter.com/m0joKys8bs