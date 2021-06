Criză de lemn la nivel mondial. Preţurile materialor de construcții au explodat în ultimele luni

Pentru că sectorul construcţiilor a mers indiferent de vremuri, preţurile materialor au explodat în ultimele luni. Toate ţările lumii se confruntă cu o criză de lemn, iar cheresteaua s-a scumpit de trei ori în câteva săptămâni.

Şi fierul înregistrează la bursă cotaţii record. În Statele Unite se vorbeşte despre o obsesie naţională pentru aceste materii prime folosite la locuinţe. În România, sunt lovite fabricile de mobilă, însă prognoza nu arată bine nici pentru cei care cumpără lemn ca să se încălzească.

Folosit în aproape toate tipurile de construcţii, lemnul nu lipseşte din coşurile de cumpărături ale românilor care fie îşi renovează, fie îşi construiesc casa în regim propriu.

Reporter: „Cum sunt preţurile?”

Bărbat: „Mai mari, adică dublu, nu mai mari! Faţă de cât erau acum două luni de zile. Ăsta, de exemplu, era 35 de lei, acum este 65. Cam asta este diferenţa”.

Reporter: „Totuşi aţi luat, mergeţi înainte!”

Bărbat: „Ce să facem, stăm fără gard?”

Scumpirile de la noi sunt un efect al exporturilor masive de lemn românesc pentru fabricile din Statele Unite, care se confruntă cu o criză.

Aurica Sereny, preşedintele producătorilor de mobilă: „În America sunt mai multe fenomene care s-au întâmplat. Pe de o parte, pădurile de pin au fost atacate de un cărăbuş şi în multe zone nu se poate exploata pentru că lemnul este infectat. Nu mai sunt în relaţii bune cu Canada, de unde importau foarte mult lemn şi fabricile de cherestea din SUA s-au închis când a început pandemia”.

Handra Levente, director tehnic: „În noiembrie-decembrie am achiziţionat acest material cu 350 de lei per metru cub. Momentan, furnizorii noștri ne aduc buşteanul la 500 de lei per metru cub. Am început să căutăm în străinătate, în Ucraina, Austria, Germania”.

La fel stau lucrurile şi pentru celelalte categorii de produse folosite în construcţii. Şi cum România este un mare importator de materiale, preţurile sunt dictate de piaţa externă. Într-o dimineaţă, la bursa de la Londra, fierul a crescut în 10 minute cu 10 procente.

Tudor Alexandru, coordonator de magazin: „În principiu, cel mai bine se vând cornierele şi ţevile metalice pentru construcţii, pentru garduri, au diferite întrebuinţări”.

Eduard Dinu, profesor doctor în cadrul ASE: „Toate companiile care activează în domeniul construcţiilor, care sunt cotate pe bursă, au înregistrat creşteri importante ale acţiunilor ca efct direct al creşterii vânzărilor, al profitului şi dividenteloe mai mari. La nivelul oţelului, s-au dublat din iulie 2020 până acum”.

Antreprenorii din construcţii spun că situaţia se va reflecta în preţurile locuinţelor.

Cristian Erbașu, preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcții: „În această perioadă, are loc o adevărată revoluţie. Chiar dacă ea provine din zona economică, se va relfecta şi în zona tehnică. Multe materiale care se bazau pe materie primă pură vor fi înlocuite cu materiale obţinute prin reciclare, materiale obţinute din refolosirea unei materii prime vechi”.

Unele ţări au luat deja măsuri pentru a frâna creşterile. Rusia, de exemplu, a interzis exporturile de lemn inclusiv pentru sucursalele din România.