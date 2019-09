Cei care îşi închiriază locuinţele, în vizorul inspectorilor Antifraudă. Ce trebuie să facă

Dacă vă număraţi printre cei care îşi închiriază locuinţele pe site-urile specializate s-ar putea să primiţi o vizită din partea inspectorilor antifraudă.

Asta doar dacă nu v-aţi înregistrat la Registrul Comerţului şi nu plătiţi impozitul pe venit din închiriere. Totodată, o lege a turismului adoptată în Senat interzice platformelor online să mai promoveze unităţile de cazare care nu sunt înregistrate.

Discuţie telefonică:

„- Mai este disponibil anunţul?

- La care vă referiţi, cel din Năvodari sau din Sinaia?

- Din Sinaia.

- Da.

- Pot închiria pentru patru nopţi?

- Sigur că da.

- Cât mă costă?

- 200 lei în timpul săptămânii. 250 în weekend.

- Deci 900 lei

- Primesc și factură?

- Nu, nu eliberăm facturi.

- În regulă, atunci nu, aş fi avut nevoie pentru firmă. Vă mulţumesc".

Astfel de anunțuri postate pe internet au verificat și inspectorii de la Antifraudă. Numai în Bucureşti au identificat peste 2500, iar proprietarii au fost invitați la sediile ANAF pentru a li pune în vedere că e musai să plătească impozit pe venit. Iar la nivel naţional estimează că numărul anunţurilor este de ordinul zecilor de mii.

Asta înseamnă că cei care oferă spre închiriere mai mult de cinci camere să dețină case de marcat.

Adrian Benţa, consultant fiscal: „O persoană fizică ce dă în închiriere un apartament are obligaţia ca, în 30 de zile de la semnarea contratului de închiriere, să se ducă la autoritatea fiscală şi să depună declaraţia estimativă de venit, impozitul este în procent de 10% dintr-un venit net. Vorbim şi de cele închiriate în scop turistic”.

Totodată, până la data de 15 martie 2020 persoanele fizice trebuie să depună o declaraţie unică în care să declare veniturile realizate în anul precedent.

Între timp, şi o lege a turismului, adoptată în Senat, reglementează modul în care site-urile pot promova anunţurile proprietarilor. Adică nu vor mai fi postate dacă operatorii economici sau persoanele fizice nu dovedesc că deţin certificatul clasificare sau de înregistrare.

Ministrul Turismului: „Pentru unităţile de cazare, şi aici vorbim de hoteluri, pensiuni, au obligaţia să obţină o autorizaţie din partea mininisterului. Pentru persoanele fizice sub cinci camere, o să introducem această înregistrare, nu se percep taxe în plus, se pot face atât online, cât şi fizic, la nivelul autorităţilor locale, sub formă de cerere şi trebuie să îndeplinească criterii minime”.

O astfel de reglementare, susţine ministrul Turismului, este obligatorie şi, totodată, ajută pentru a se cunoaşte cu exactitate numărul spaţiilor de cazare din ţara noastră.

