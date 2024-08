Ce impozit va plăti de la 1 octombrie cineva care are pensia de 3.500 de lei. Acum, aceeași persoană achită de 3 ori mai mult

Acum, doar pensiile sub 2.000 de lei scapă de impozitul de 10%. Decizia vine după ce responsabilii și-au dat seama că unii vârstnici au pierdut bani din cauza recalculării.

Din octombrie, vor fi impozitate cu 10% doar pensiile mai mari de 3.000 de lei, și nu de 2.000 de lei, ca acum, anunță Ministerul Muncii.

2,7 milioane de pensionari ar urma să nu mai achite impozitul față de 1,4 milioane în prezent. Impozitul de 10% se va aplica la suma din pensie care depășește pragul de 3.000 de lei. De pildă, cineva care are pensia de 3.500 de lei va achita 10% din 500 de lei, adică 50 de lei. Acum, același pensionar achită un impozit de 150 de lei.

Între timp, greșelile reclamate din deciziile de recalculare se tot adună.

Femeie: „Mi-a greșit că nu mi-a pus anii, de la 25 de ani în care am lucrat în bancă. Sunt 13 ani, nu mi-a pus niciun an. Mi-a dat 92 de lei, dar nu e cazul de 92, am și puncte de stabilitate! Totdeauna am plătit impozitul. E rău de tot.”



Femeie: „În loc de 39 de puncte, mi-au pus în decizie 27. Am depus contestație, dar pe septembrie îmi vine tot cea pe care am avut-o, nu mi se pare normal, a fost bătaie de joc!”



Unele decizii au fost deja oprite de la distribuire, așa cum s-a întâmplat în județul Alba. Președintele Casei de Pensii dă asigurări că, până la 1 septembrie, toate cele 4,6 milioane de decizii vor ajunge la destinatari.”

Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii: „Avem aproape 12.000 de cereri care ni s-au adresat din care 1090 de decizii au făcut obiectul revizuirii. Suntem încă în termenul prevăzut de convenția cu Poșta Română astfel încât până vineri toate deciziile să ajunga la pensionari.



Pentru că mulți pensionari sunt nedumeriți, autoritățile au publicat și conținutul scrisorii pe care o vor trimite celor care s-au trezit cu pensii mai mici. Responsabilii îi asigură din nou că vor primi aceiași bani ca până până acum.

Este cazul celor care, de pildă, au lucrat în industria petrolieră, nucleară ori minieră.

Bărbat: „Soția a pierdut 1200 de lei. Acum cu recalcularea i-au luat anii ăia de vechime care erau necontributivi. Ca să recupereze soția acești bani durează cel puțin 3 ani dacă-i dă cel puțin 10% pe an. Este foarte greu.”

În această situație se află 800.000 de români. Cei mai mulți - jumătate de milion - beneficiază de indemnizația socială pentru pensionari.

