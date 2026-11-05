"După săptămâni de fluctuaţii puternice, preţul aurului a depăşit din nou pragul de 4.100 de dolari pe uncie troy. Cele mai recente date ale Consiliului Mondial al Aurului arată că, în pofida corecţiei de preţ, băncile centrale continuă să îşi majoreze rezervele de aur. După o perioadă de volatilitate, marcată de vânzări masive pe pieţele financiare globale, preţul aurului a înregistrat o revenire puternică în urma alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA. Rezultatele scrutinului, care au arătat că Partidul Democrat a obţinut majoritatea în ambele camere ale Congresului, au amplificat incertitudinea privind viitoarea politică economică a Statelor Unite. Pe 4 noiembrie, aurul a înregistrat o creştere semnificativă, iar tendinţa ascendentă a continuat şi pe 5 noiembrie, când preţul a depăşit pragul de 4.100 de dolari, ajungând la aproximativ 4.130 de dolari pe uncie troy", indică analiza realizată de specialiştii Tavex.

Potrivit sursei citate, schimbarea raportului de forţe politice a determinat deprecierea dolarului american şi scăderea randamentelor titlurilor de stat americane. Aceste evoluţii au susţinut preţurile metalelor preţioase, argintul şi platina înregistrând, de asemenea, creşteri semnificative.

Revenirea vine după o corecţie substanţială a preţului aurului în ultimele luni. După maximele istorice de peste 5.500 de dolari pe uncie troy atinse la sfârşitul lunii ianuarie, cotaţia a coborât sub 3.900 de dolari la finalul lunii octombrie. Printre principalii factori care au contribuit la scădere s-au numărat aşteptările privind majorarea dobânzilor în SUA, aprecierea dolarului şi valul de vânzări de pe pieţele financiare.

"În timp ce pieţele financiare continuă să înregistreze o volatilitate ridicată, cele mai recente date ale Consiliului Mondial al Aurului indică o tendinţă diferită în rândul cumpărătorilor instituţionali. În trimestrul al treilea din 2026, băncile centrale au cumpărat 321 de tone de aur, cu 42% mai mult decât în aceeaşi perioadă a anului trecut. Achiziţiile lor totale de la începutul anului au ajuns la 675 de tone", spun autorii analizei.

Interesul pentru aur se menţine ridicat şi în rândul investitorilor care utilizează instrumente financiare susţinute de deţineri de aur fizic. După retragerile de capital din trimestrul al doilea, investitorii au revenit către fondurile tranzacţionate la bursă (ETF-uri) care deţin aur fizic, acestea atrăgând în trimestrul al treilea intrări nete de capital echivalente cu 211 tone de aur.

Cererea globală de aur a ajuns la 3.881 de tone în primele nouă luni ale anului, aproape egalând nivelul record din aceeaşi perioadă a anului 2025. Valoarea acestei cereri a atins un record de 566 de miliarde de dolari.

Nu toate segmentele au înregistrat însă creşteri. Cererea globală de lingouri şi monede din aur fizic a scăzut cu 19% în trimestrul al treilea faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în condiţiile în care unii investitori au aşteptat conturarea unei direcţii mai clare a preţului aurului.

"Deşi cererea globală de lingouri şi monede de aur pentru investiţii a scăzut în trimestrul al treilea, în luna octombrie am observat un interes în creştere pe piaţa din România. Achiziţiile de aur de investiţii au atins niveluri comparabile cu cele înregistrate la începutul anului. Acest lucru arată că fluctuaţiile puternice de preţ nu generează doar incertitudine, ci pot stimula şi interesul pentru aur", a declarat Victor Dima, managerul Departamentului de Trezorerie al Tavex România.

Potrivit lui Jeffrey Christian, analist în cadrul companiei de analiză CPM Group, preţurile metalelor preţioase s-ar putea apropia de un nivel minim. La sfârşitul lunii octombrie, acesta sugera că incertitudinea politică şi economică ar putea stimula din nou cererea de investiţii, fără a exclude însă noi scăderi pe termen scurt.

Rezultatele alegerilor din SUA au adăugat un nou factor în calculele investitorilor. Cu un preşedinte republican şi un Congres controlat de democraţi, împărţirea puterii între cele două partide ar putea îngreuna adoptarea iniţiativelor legislative şi ar putea amplifica incertitudinea privind politica economică a SUA în lunile următoare.

"Este încă prea devreme să spunem dacă revenirea aurului peste pragul de 4.100 de dolari marchează sfârşitul corecţiei. Incertitudinea politică din Statele Unite adaugă un nou factor în calculele investitorilor, însă evoluţia preţului aurului va depinde în continuare de deciziile Rezervei Federale, de fluctuaţiile dolarului american şi de comportamentul marilor investitori instituţionali. În pofida fluctuaţiilor pe termen scurt, achiziţiile băncilor centrale arată că aurul îşi păstrează importanţa strategică", a adăugat Victor Dima.

Tavex este un comerciant de aur de investiţii din Europa de Nord care a intrat pe piaţa din România în 2019.